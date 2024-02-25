Шмигаль: я впевнений, що ми точно цього року закриємо бюджетне фінансування

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що Україна цього року закриємо необхідне бюджетне фінансування.

"Ми розуміємо, що наступні чотири роки у нас гарантовано прописані в наших міжнародних зобов'язаннях, наших програмах, тому ми впевнено почуваємося, рухаємося вперед", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

Прем'єр зазначив, що 2024 рік із погляду міжнародної бюджетної підтримки майже закритий, Україна очікує тільки рішення США.

"Очікуємо підтримки, і фактично ми закриємо потребу у фінансуванні дефіциту бюджету. Але ми не стоїмо на місці, також працюємо з іншими країнами. Тому, я впевнений, що ми точно цього року закриємо бюджетне фінансування. Ми вже займаємося наступним роком", - наголосив Шмигаль.