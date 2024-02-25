Економіка

12:45 25.02.2024

У 2024 р. половина потужностей української оборонної промисловості вже законтрактована - Камишін

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У 2024 р. половина потужностей української оборонної промисловості вже законтрактована - Камишін

Українська оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше ніж за 2022 рік. Водночас потенціал галузі зріс ушестеро - половина потужностей до кінця 2024 року - законтрактовані, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Минулого року наша "оборонка" виробила втричі більше, ніж за 2022 рік. Наші спроможності на 2023 рік, ще в шість разів більші за минулий рік. На сьогодні ми маємо близько половини від цих спроможностей законтрактованими на 2024 рік. Працюємо разом з Міністерством оборони, з силами оборони над подальшою контрактацією", - заявив Камишін на конференції "Україна. Рік 2024", яка відбувається в неділю.

За словами Камишіна, Україна сьогодні може виробляти спільно з партнерами кілька позицій. Зокрема, складати БМП і БТРи (Lynx (БМП) і Tpz1 Fuchs (БТР) з німецькою компанією Rheinmetall. Крім виробництва бронетехніки, з цією компанією реалізуються проєкти щодо виробництва боєприпасів.

Також розпочато виробництво легкої гаубиці L-119 (105-мм гаубиця) з британськими партнерами. Камишін не назвав компанію партнера, але на слайді його презентації було зазначено британську BAE Systems та її плани в Україні - локалізація виробництва і ремонт військової техніки.

За словами міністра, триває робота над системами гібридних систем ППО - у роботі п'ять проєктів FrankenSAM. Це модернізовані радянські системи, в яких використовуються західні ракети.

"За минулий рік ми суттєво наростили виробництво боєприпасів. Це головна позиція, головна номенклатура, на яку сьогодні чекає наш фронт. Почали освоювати нові позиції в артилерійських боєприпасах. І на цей рік ми також кратно нарощуємо виробництво за цією позицією", - сказав Камишин.

Він зауважив, що сили оборони з минулого року почали працювати по стратегічних цілях у Росії виробленим в Україні озброєнням. Для цього використовувалися повітряні та морські дрони.

"Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземну систему, про роботизовану систему", - запевнив Камишін.

Міністр зазначив, що найважливішою програмою для України залишається ракетна.

"Найважливіша програма для нашої країни - це ракетна програма, але про неї я скажу не більше, ніж сказав мій президент, що в нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка уразила ціль на 700 км", - сказав Камишин.

У виступі міністр також розповів про завдання з підвищення ефективності, яке стоїть перед оборонною промисловістю.

"В умовах дефіциту ресурсів важливим стає правильний розрахунок. Перший рік ми жили в парадигмі сміливості. Другий рік ми жили в парадигмі залізності. Третій рік нам важливо сфокусуватися на ефективності. І ми уважно рахуємо все, що ми виробляємо. Для кожної позиції, яку ми виробляємо, ми рахуємо, наприклад, показник, який дає нам змогу оцінити ціну хорошого росіянина", - заявив Камишін, уточнивши, що "щодо якихось виробів нам вдасться ще більше знизити ціну хорошого росіянина".

На слайді презентації, яка супроводжувала виступ Камишіна, були зазначені орієнтовні ціни - ПЗРК "Стугна" - $4613, FPV-дрон - $1650.

За даними Мінстрастегпром, у галузі оборонної промисловості в Україні сьогодні працює 500 підприємств (із них 100 - державної форми власності), близько 300 тис. конструкторів, представників робітничих професій, науковців. Внесок оборонного сектора в зростання ВВП України за минулий рік становив 1,5%.

Теги: #впк #опк #камишін #оборонна_промисловість

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