Економіка

12:37 25.02.2024

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

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Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що станом на сьогодні вже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів критичної інфраструктури, майже 900 медичних і понад 600 освітніх закладів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення Росії.

"Для нас принципово було почати відновлення вже зараз, не чекаючи завершення війни. Ми вже відновили 23 тис. багатоповерхівок і приватних будинків, майже 900 медичних і понад 600 освітніх закладів, 9,2 тис. об'єктів критичної інфраструктури", - сказав Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

Прем'єр нагадав, що що Україна створила "коаліцію для відновлення" країни і переконала партнерів у важливості початку швидкого відновлення.

Теги: #відновлення #шмигаль

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