Перший транш у 4,5 млрд євро надійде в Україну в березні - зустріч фон дер Ляєн і Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Києві, на якій, зокрема, обговорили питання фінансування, українського експорту, співробітництво у сфері оборонної промисловості.

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в рамках ініціативи Ukraine Facility, що передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Крім того, сторони говорили про ситуацію на українсько-польському кордоні. "Представив український "План взаєморозуміння" для вирішення цієї кризи. Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", - зазначив Шмигаль.

Своєю чергою фон дер Ляєн написала в соцмережі Х: "Ми обговорили наступні кроки щодо кредиту для України вартістю 50 мільярдів євро. Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро відбудеться в березні. Ми обговорили, як бути з українським експортом і вирішувати проблеми на сухопутному кордоні. І наша спільна робота з оборонки".