МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, ухваливши рішення про виділення близько $0,5 млрд (SDR0,37) дев’ятого траншу, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

"Українська економіка залишається стійкою, а влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня та на постійній основі, попередні заходи та два структурні маяки для перегляду", – йдеться у повідомленні МВФ на його сайті.

Фонд нагадав, що 48-місячна програма EFF для України обсягом SDR11,6 млрд, що еквівалентно приблизно $15,5 млрд, була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною міжнародного пакету підтримки на загальну суму $152,9 млрд в базовому сценарії програми. Виділення 9-го траншу збільшить загальний обсяг виплат в рамках програми до $10,6 млрд.

МВФ уточнив, що для восьмого перегляду Україна замість призначення нового голови Державної митної служби (ДМС) поки що подала до Кабінету міністрів детальний план реформування цього фіскального відомства.

Окрім того було виконано два структурні маяки щодо підготовки законопроєкту про податкову звітність для операторів цифрових платформ та оприлюднення зовнішнього аудиту НАБУ.

"Також було встановлено чотири нові маяки, зокрема: заходи з оновлення Єдиного проєктного портфелю здійснення публічних інвестицій; підготовка пріоритетного дорожнього плану для інфраструктури фінансового ринку; впровадження міжнародних стандартів оцінки; розробка законодавчих пропозицій щодо приведення сек'юритизації та облігацій у відповідність до міжнародних стандартів", – зазначається у релізі Фонду.

Окрім того терміни деяких інших структурних маяків, включаючи призначення голови ДМС, були переглянуті радою директорів МВФ, щоб надати владі більше часу для завершення цих важливих реформ.

Повідомляється також, що українська сторона попросила переглянути графік доступу до фінансування МВФ на решту 2025 року, щоб краще узгодити його з оновленими потребами України в платіжному балансі, при цьому загальний обсяг програми залишається незмінним.

Після обговорення питання України, перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат наголосила, що війна Росії продовжує завдавати руйнівних соціальних та економічних збитків Україні, проте макроекономічна стабільність була збережена завдяки вмілому формуванню політики, а також значній зовнішній підтримці.

В той же час, за її словами, війна негативно впливає на перспективи, а зростання гальмується напруженістю на ринку праці та пошкодженням енергетичної інфраструктури. Ризики для перспектив залишаються надзвичайно високими, і планування на випадок непередбачених обставин є ключовим для забезпечення відповідних політичних заходів у разі реалізації ризиків.

В оновленій за результатами 8-го перегляду програмі МВФ прогнозує зростання ВВП України цього року на 2-3% з прискоренням до 4,5% наступного року та 4,8% 2027 року.

Гопінат заявила, що програма EFF залишається повністю профінансованою як за базовим сценарієм із сукупним обсягом зовнішнього фінансування $153 млрд, так і за песимістичним сценарієм – $165 млрд. Це включає повне використання приблизно $50 млрд з ініціативи G7 ERA з фінансування України за рахунок заморожених коштів РФ.

"Повне, своєчасне та передбачуване надання зовнішньої підтримки — на умовах, що відповідають стійкості боргу — залишається надзвичайно важливим для досягнення цілей програми", – підкреслила перша заступниця директора-розпорядника МВФ.

Вона додала, що тривала війна зумовила необхідність збільшення бюджету на 2025 рік, але у середньостроковій перспективі це вимагатиме продовження рішучих зусиль з реалізації Національної стратегії доходів. Мова про модернізацію податкової та митної служб (включаючи своєчасне призначення голови ДМС), зменшення податкового ухилення та гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС.

Влада продовжує працювати над завершенням стратегії реструктуризації боргу відповідно до цілей програми щодо стійкості боргу, що є необхідним для створення простору для пріоритетних видатків, зменшення фіскальних ризиків та відновлення стійкості боргу, зауважила також Гопінат.

За її словами, з огляду на все ще високий рівень інфляції, жорстка монетарна політика є доцільною, і НБУ повинен бути готовий до подальшого жорсткого регулювання у разі погіршення інфляційних очікувань, тоді як більша гнучкість обмінного курсу сприятиме зміцненню економічної стійкості та збереженню резервів.

За оцінками Фонду, фінансовий сектор залишається стабільним, хоча з огляду на підвищені ризики необхідна пильність. Необхідно терміново усунути операційні та управлінські недоліки в роботі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наголосила Гопінат. Усунення прогалин в інфраструктурі ринків капіталу України буде ключовим фактором для залучення іноземного приватного капіталу для післявоєнної відбудови, вважає вона.

"Сталий прогрес у реформах у сфері боротьби з корупцією та управління залишається надзвичайно важливим. Завершення аудиту Національного антикорупційного бюро є важливим кроком; необхідні додаткові зусилля, зокрема внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, призначення нового керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) та посилення механізмів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму", – сказала на завершення перша заступниця директора-розпорядника МВФ.

Джерело: https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/06/30/pr-25227-ukraine-imf-completes-8th-rev-of-ext-arrang-under-eff