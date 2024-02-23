Економіка

13:54 23.02.2024

Кабмін схвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня - Шмигаль

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Кабмін схвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення розраховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", - сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду у Львівській області в п'ятницю.

За його словами, індексація торкнеться понад 10 млн громадян, зокрема 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств і майже 100 тис. "чорнобильців".

Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Тобто, незважаючи на всі виклики, на всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто здійснюємо індексацію, а й розширюємо її периметр", - підсумував він.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства соціальної політики, розмір індексації з 1 березня розраховано на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: інфляція в розмірі 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, - 7%.

Крім того, з 1 березня буде проіндексовано щомісячні страхові виплати для 161,4 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати в разі смерті потерпілого.

"Звертаємо увагу, що з 1 березня також буде проіндексовано на 8% пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Таким чином уряд прискорив проведення індексації для цих категорій осіб (у 2023 році індексація для них відбулася з 1 липня)", - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначено, що уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. "Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Таке обмеження дасть змогу більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для громадян, які отримують найменші виплати", - зазначили в міністерстві.

Водночас у відомстві наголосили, що за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше ніж 100 грн.

Теги: #пенсії #індексація

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