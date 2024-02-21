Економіка

16:36 21.02.2024

Збитки українському агросектору через російське вторгнення сягнули $80 млрд - KSE

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Збитки українському агросектору через російське вторгнення сягнули $80 млрд - KSE

Український аграрний сектор станом на 31 грудня 2023 року зазнав понад $80 млрд прямих збитків і втрат унаслідок повномасштабного російського вторгнення, ідеться в дослідженні Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) Київської школи економіки (KSE).

Згідно з даними KSE, вартість знищених активів сягнула $10,3 млрд, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року.

Найбільшою категорією збитків є сільськогосподарська техніка, якої пошкоджено й знищено на $5,8 млрд. Частково або повністю пошкоджено близько 181 тис. одиниць сільськогосподарської техніки й обладнання.

Завдані збитки від викрадення або знищення вже виробленої продукції експерти оцінили в $1,97 млрд, збитки через пошкодження зерносховищ - $1,8 млрд, збитки багаторічним насадженням - $398 млн, тваринництву - $254 млн, аквакультурі й рибальству - $35 млн.

Водночас втрати, що включають недоотриманий дохід виробників сільгосппродукції та збільшення собівартості продукції, зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім оглядом і становили $69,8 млрд.

За підрахунками експертів, загальні втрати через зниження виробництва в рослинництві становили $35,1 млрд, через зниження виробництва тваринницької продукції - $5,6 млрд, через зниження внутрішніх цін - $24,1 млрд, через підвищення собівартості виробництва - $4,4 млрд.

Загальні потреби в реконструкції та відновленні протягом наступних 10 років аналітики KSE оцінили в $56 млрд. Водночас пріоритетні потреби 2024 року, за їхньою оцінкою, становитимуть $435 млн, більшість з яких уже покрито донорським фінансуванням.

 

Теги: #агросектор #збитки #kse

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