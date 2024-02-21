Економіка

14:57 21.02.2024

Процес корпоратизації "ГарПоку" стартував і має завершитися до кінця року - Соболев

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Процес корпоратизації "ГарПоку" стартував і має завершитися до кінця року - Соболев

Процес перетворення держпідприємства "Гарантований покупець" в акціонерне товариство стартував і має бути завершений до кінця 2024 року, повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

"Нещодавно було перше засідання комісії. Проговорили плани. Сподіваємося завершити процес перетворення "ГарПоку" в акціонерне товариство цього року", - сказав Соболев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що, найімовірніше, його наглядову раду буде сформовано все-таки вже на початку наступного року.

"Будемо заздалегідь готуватися до конкурсу з відбору наглядової ради. Було б чудово завершити цьогоріч і її формування, але не думаю, що це вдасться. Найімовірніше – на початку наступного", - зазначив заступник міністра.

Водночас він звернув увагу, що корпоратизація "ГарПоку" має відбутися легше, ніж НАЕК "Енергоатом".

У "ГарПоку", звісно, не ті масштаби. Його активи не розпорошені по всій Україні, майно сконцентроване, та його не так і багато. Це дасть змогу швидко виконати оцінку, тому спробуємо зробити і його корпоратизацію швидше", - зауважив Соболев.

За його словами, статус акціонерного товариства додасть "зрозумілості партнерам у Європі", і таким чином легше буде залучати додаткове фінансування в разі потреби.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення реорганізувати державне підприємство "Гарантований покупець" в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі й не підлягають приватизації або відчуженню, 2 лютого 2024 року.

Згідно з розпорядженням, створено комісію з перетворення "ГарПоку", яку очолив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Теги: #соболев #гарпок

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