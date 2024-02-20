Матриця реформ передбачає конкурс на керівництво АРМА протягом року - Мінфін

Матриця реформ, підготовлена Кабінетом Міністрів у співпраці зі Світовим банком і подана Міністерством фінансів, передбачає проведення конкурсу на керівні посади в Національному агентстві України з виявлення, розшуку та менеджменту активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), упродовж року, згідно з оновленим законом про це агентство.

"Внесення поправок до закону щодо АРМА, що дають змогу проводити відкритий, конкурсний і заснований на заслугах добір керівництва з обов'язковою перевіркою чесності та непідкупності; забезпечення нового конкурсу на керівництво ARMA протягом одного року", - перераховує Мінфін дві з шести умов у цьому розділі.

Згідно з іншими пунктами, поправками до закону про АРМА необхідно забезпечити незалежну зовнішню систему оцінювання ефективності його роботи і прозору процедуру управління та продажу заарештованих активів під контролем агентства.

Крім цього, має бути розроблено і впроваджено Стратегію відновлення активів до 2025 року включно, метою якої є забезпечення інституційного потенціалу АРМА, а також підвищення ефективності фінансових розслідувань, повернення активів та управління ними.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України 14 лютого презентував Матрицю реформ, що передбачає систематизацію всіх реформ і зобов'язань, аналіз необхідних змін і планування їхнього впровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю стану виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах, вчасне реагування, а також підзвітність перед суспільством і міжнародними партнерами.