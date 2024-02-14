Через обстріли росіян без тепла залишаються 66 багатоквартирних будинків Херсона - Міненерго

Через нічні обстріли російських окупантів припинено теплопостачання до 66 багатоквартирних будинків Херсона, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі в середу, відключення тепла необхідні для проведення відновлювальних робіт пошкодженої обстрілами теплотраси. Загалом було пошкоджено теплотраси двох котелень, одну вже відновлено.

Крім того, без електрики в місті залишилося близько 560 споживачів.

Схожа ситуація і в Дніпрі, де тривають роботи з відновлення теплопостачання після атаки ворога 13 лютого, зазначає Міненерго.

Частково без електрики через артобстріл з боку російського кордону населений пункт (351 споживач) на Сумщині та 932 споживачі в 16 населених пунктах Чернігівщини. З технологічних причин без світла в цих областях, відповідно, 17 населених пунктів (1,6 тис. споживачів) і 699 абонентів.

З цієї ж причини знеструмлено 588 споживачів на Дніпропетровщині, 959 споживачів - на Київщині, 72 абонентів - на Рівненщині.

Водночас ремонтні бригади усунули наслідки технологічних порушень у мережах Запорізького району й повернули світло 261 сім'ї в трьох населених пунктах Запорізької області. Минулої доби енергетики відновили підключення до електромереж понад 8 тисяч споживачів у Донецькій області.

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Джерело: https://t.me/energyofukraine