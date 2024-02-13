Економіка

14:11 13.02.2024

CCIFU оголосила 6-й конкурс для українських жінок-підприємців із головним призом у 150 тис. грн на розвиток бізнесу

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Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU) оголосила шостий конкурс для українських жінок-підприємців "Створено жінками-2024" із головним призом 150 тис. грн на розвиток власної справи, повідомила пресслужба CCIFU агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, переможниця стане членкинею CCIFU та отримає поїздку до Парижа.

"Українські жінки не лише зі зброєю в руках захищають країну, а й упевнено керують бізнесом у тилу. З лютого 2023 року кожен другий новий ФОП в Україні відкрили жінки (....) Жіноче лідерство стає мейнстримом в Україні, і ми раді, що причетні до цього невпинного процесу", - наголосила директорка CCIFU Мод Жозеф.

За її словами, найпомітніше кількість жінок-підприємців зросла з початку осені - до 60% нових ФОПів проти 49% від загальної кількості нових бізнесів 2021 року.

Вона додала, що, згідно з опитуваннями, 95% бізнесів-жінок-підприємців відчуває негативний вплив війни. Водночас 40% респонденток назвали головними викликами проблеми виходу на міжнародний ринок і нестабільні економічні умови в Україні, спричинені війною, наслідки стихійних лих і пандемій. У 26% жіночих бізнесів зменшилася кількість клієнтів, 18% призупинили діяльність, у 12% зменшилася кількість замовлень тощо.

Крім того, бізнеси зазнали прямих збитків: п'ята частина - до 100 тис. грн, 47% - від 100 тис. до 1 млн грн, 20% - від 1 до 5 млн грн, а 13% жіночих бізнесів зазнали збитків на понад 5 млн грн.

Ще одне спостереження - частка жінок-директорів зростає не так активно, як кількість нових ФОПів, очолюваних жінками. У 2023 році цей показник зріс до 31% порівняно з 28% у 2022 році.

"Я бажаю українським жінкам віри в себе та наснаги, а також закликаю підприємців не зволікати й подавати заявку на наш конкурс - ви всі гідні перемоги та підтримки", - зазначила Жозеф.

Заявки на премію приймаються до 24 березня. Для участі в конкурсі кандидатки мають заповнити анкету на сайті womanccifu.com, зробити презентацію про себе і коротке відео про свою компанію та проєкт, а також надати офіційний реєстраційний документ.

Журі оцінюватиме заявку за такими критеріями: оригінальність, стратегічне мислення та якість бізнес-плану, а також якість презентації. Учасниці, які наберуть найбільшу кількість балів, пройдуть до наступного туру - співбесіди з журі.

Окрім головного призу, для фіналісток передбачені спеціальні призи Франко-української торгово-промислової палати: спонсори-члени палати виділяють від 25 тис. грн до 100 тис. грн.

З 2019 року участь у цьому конкурсі взяли 700 українських жінок-підприємців, близько 30 стали переможницями та отримали майже 1 млн грн на розвиток свого бізнесу.

Серед сфер діяльності конкурсанток - освіта, медицина, створення ефірних олій і натуральної косметики, виробництво їжі та очищення води, сміттєпереробні станції, кіностудії, виготовлення меблів, розробка настільних ігор.

Переможниця конкурсу 2023 року Дарія Корнійчук, володарка першого в Україні бренда з виробництва повного циклу ефірних олій і гідролатів Aroma Fields, спрямувала свої призові 150 тис. грн на здобуття міжнародної сертифікації, що дало їй змогу вийти на ринок B2B і постачати ефірні олії великим косметичним і парфумерним виробництвам.

Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU) заснована 1994 року. Нині під егідою CCIFU діє близько 150 французьких компаній, а також підприємств під французьким управлінням: від малого та середнього бізнесу до великих міжнародних груп. Головною метою органу є розвиток торговельних відносин між Україною та Францією.

 

Теги: #бізнес #ccifu

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