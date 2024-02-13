Безос заощадив на продажу акцій Amazon $140 млн за рахунок переїзду до Флориди

Засновник і колишній глава Amazon.com Inc. Джефф Безос переїхав із Сіетла, де він жив майже 30 років, до Майямі, і завдяки цьому зміг заощадити понад $100 млн за рахунок відсутності податку на реалізовані доходи від приросту вартості активів, пише CNBC.

Як повідомлялося, Безос минулого тижня продав 12 млн акцій компанії на загальну суму приблизно $2,04 млрд. Податок у розмірі 7%, запроваджений у штаті Вашингтон 2022 року, передбачав би сплату приблизно $140 млн з угоди, проте у Флориді такого податку немає.

Як пише CNBC, бізнесмен щорічно продавав акції Amazon на мільярди доларів для фінансування своєї благодійної діяльності, аерокосмічної компанії Blue Origin і купівлі нерухомості. Однак у 2022 і 2023 роках, після набуття чинності новим податком, він не проводив угод із паперами своєї компанії.

Тепер Безос надолужує згаяне. До кінця 2025 року він планує реалізувати близько 50 млн акцій Amazon на суму понад $8,7 млрд, і переїзд до Маямі допоможе йому заощадити щонайменше $610 млн на податках за поточних котирувань.

Капіталізація Amazon за останні три місяці зросла на 18,2% і перевищує $1,8 трлн.