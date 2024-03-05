Джефф Безос повернув собі титул найбагатшої людини у світі, обігнавши Ілона Маска

Засновник і глава компанії Tesla Ілон Маск втратив першу сходинку в списку найбагатших людей світу через зниження акцій його компанії, пише MarketWatch.

Лідером у рейтингу вперше з кінця 2021 року став засновник і колишній глава онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос, його статки оцінюють у $200 млрд. Маск посідає друге місце із показником $198 млрд. На третій сходинці розташувався француз Бернар Арно, керівник LVMH, зі статками в $197 млрд.

У 2024 році статки Маска знизилися на $31 млрд, тоді як Безос розбагатів на $23,4 млрд, незважаючи на продаж приблизно 50 млн акцій Amazon на суму близько $8 млрд. Йому, як і раніше, належить близько 9% паперів компанії.

Акції Tesla в понеділок впали в ціні на 7,2%, з початку року капіталізація виробника електромобілів скоротилася приблизно на чверть. Ціна паперів Amazon напередодні опустилася на 0,4%, а з початку поточного року ринкова вартість компанії збільшилася на 17%.