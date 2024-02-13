Глава СБУ запевнив засновника Ajax Systems у повазі до бізнесу

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк провів зустріч із засновником компанії Ajax Systems Олександром Конотопським, під час якої запевнив його, що з повагою ставиться до українських підприємців.

"Провели зустріч із Василем Малюком. Поспілкувалися на тему взаємодії бізнесу та силових структур. Василь запевнив мене, що з повагою ставиться до українських підприємців і робитиме все можливе, щоб бізнес міг ефективно працювати навіть у цей надскладний час. Будь-які протиріччя між українським бізнесом і СБУ мають залишитися в минулому. Це було сказано чітко і безапеляційно", - написав Конотопський у фейсбуці в понеділок.

Він зазначив, що на його думку, яку поділяє і Малюк, найкраща взаємодія з СБУ і в бізнесу, і в журналістів - це коли її немає.

Також, за словами Конотопського, на зустрічі обговорювали скандал зі стеженням за журналістами Bihus.info. Конотопський повідомив, що у зв'язку з цією ситуацією на майбутнє зроблено кадрові висновки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові. Згідно з указом глави держави №30 від 26 січня, до ради ввійшли співзасновник ТОВ "Нетпік" Артем Бородатюк, співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" і monobank Олег Гороховський, президент ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко, член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України" та співвласник ТОВ "Софтсерв" Тарас Кицмей. Крім того, його членами стали президент Спілки українських підприємців (СУП), співвласник ТОВ "Нова пошта" В'ячеслав Климов, член ради директорів СУП і співвласник ТОВ "Аджакс Сістемс Манюфекчурінг" (Ajax Systems) Олександр Конотопський і голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.