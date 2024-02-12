Австрія розглядає шляхи виходу із газових контрактів із "Газпромом" - міністр енергетики

В Австрії на тлі продовження повномасштабної військової агресії РФ проти України вивчають можливості для виходу із газових контрактів із "Газпромом", продовжених 2018 року до 2040 року, а також шляхи диверсифікації джерел газу для зниження залежності від Росії, заявила в понеділок австрійський міністр із захисту клімату та довкілля, у справах енергетики, інновацій і технологій Леонор Гевесслер.

"Ми маємо підготувати вихід компанії OMV з довгострокових контрактів", - наводять західні ЗМІ її слова.

Вона також заявила про плани міністерства зобов'язати австрійські компанії вжити конкретних кроків зі скорочення частки російського газу в їхніх закупівлях, причому пообіцяла провести оцінку правових основ для такої вимоги.

"Ринок і його енергетичні компанії не виконують на достатньому рівні свої зобов'язання щодо зниження залежності від російського газу. Диверсифікація газового імпорту йде занадто повільно", - заявила міністр.

Гевесслер також повідомила, що міністерство доручило Австрійському інституту економічних досліджень Wifo до літа цього року провести дослідження економічних наслідків завершення контракту і ризиків збереження залежності від російського газу.

Західні ЗМІ зазначають, що заходи, про які говорила представниця партії "зелених" Гевесслер, потребуватимуть схвалення в парламенті. Партнером партії Гевесслер із коаліції є консервативна Австрійська народна партія на чолі з канцлером Карлом Нехаммером. Її ставлення і рівень участі в розробці описаних заходів Гевесслер не уточнила, зазначають ЗМІ.

Парламентські вибори в Австрії заплановані на осінь 2024 року.