Економіка

13:08 12.02.2024

Грузія отримала рекордні $4,1 млрд доходів від туризму у 2023 році

1 хв читати

Доходи Грузії від міжнародного туризму 2023 року досягли рекордних $4,1 млрд, перевищивши на 17,3% показник 2022 року і на 26,2% - допандемійного 2019 року, повідомила Національна адміністрація туризму Грузії.

“Це перший прецедент в історії Грузії, коли країна отримала такий обсяг доходів від туризму”, - заявила керівниця Національної адміністрації туризму Майя Оміадзе журналістам у понеділок.

За даними туристичного відомства, дохід від туристичних поїздок у четвертому кварталі 2023 року становив $873,7 млн, зростання порівняно з аналогічним показником 2019 року становить 27,4%.

Минулого року, поряд зі зростанням доходів, відбулося значне збільшення кількості туристів. У 2023 році країну відвідали 7,07 млн міжнародних мандрівників, що на 75,6% перевищило показник 2019 року і на 30,3% - 2022 року.

Теги: #грузія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:18 08.02.2024
Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

16:29 06.02.2024
Саакашвілі закликає опозицію Грузії висунути єдиного кандидата в президенти

Саакашвілі закликає опозицію Грузії висунути єдиного кандидата в президенти

15:17 06.02.2024
Посольство України перевіряє інформацію спецслужб Грузії про виявлення вантажу з вибухівкою і закликає утримуватися від політизації цієї справи

Посольство України перевіряє інформацію спецслужб Грузії про виявлення вантажу з вибухівкою і закликає утримуватися від політизації цієї справи

13:45 03.02.2024
Грузинська парламентська опозиція заявляє про відмову голосувати за новий уряд

Грузинська парламентська опозиція заявляє про відмову голосувати за новий уряд

15:39 29.01.2024
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі залишає свою посаду

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі залишає свою посаду

14:06 04.01.2024
Український і Грузинський Червоний Хрест організували відпочинок для дітей - пацієнтів "Охматдиту"

Український і Грузинський Червоний Хрест організували відпочинок для дітей - пацієнтів "Охматдиту"

23:56 14.12.2023
Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

20:12 08.11.2023
Грузинська президентка ініціює збір підписів до голів європейських країн під петицією про надання Грузії статусу кандидата в ЄС

Грузинська президентка ініціює збір підписів до голів європейських країн під петицією про надання Грузії статусу кандидата в ЄС

20:08 17.10.2023
У Грузії спільне грузинсько-польське підприємство до кінця року випустить перші бойові й розвідувальні БПЛА

У Грузії спільне грузинсько-польське підприємство до кінця року випустить перші бойові й розвідувальні БПЛА

18:37 18.09.2023
Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Команда МВФ прибула до Києва на переговори перед місією та для запуску Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

Уряд виділяє понад 40 млрд грн на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям

Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

ОСТАННЄ

Diamondback і Endeavor Energy майже погодили злиття на $52 млрд

Багато економістів США вважають політику ФРС занадто обмежувальною - опитування NABE

Роботу половини терміналів СПГ Франції обмежено через страйк

НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,85 грн/$1

Neuralink Ілона Маска змінила місце реєстрації з Делавера на Неваду

Прямі нефінансові інвестиції Китаю за кордоном зросли на 16,7% у юанях у 2023 р.

Ремонтні роботи завершено на двох із трьох енергоблоків АЕС - "Укренерго"

Болгарія передасть Україні список компаній, що порушують умови ліцензування українського зерна

Пенсійний фонд Calpers у IV кв. подвоїв портфель акцій Intel, купив папери Nvidia і Disney

Вперше з 2022 року в український порт зайшов вантаж із трубами для видобутку газу - American Journal of Transportation

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА