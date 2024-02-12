Грузія отримала рекордні $4,1 млрд доходів від туризму у 2023 році

Доходи Грузії від міжнародного туризму 2023 року досягли рекордних $4,1 млрд, перевищивши на 17,3% показник 2022 року і на 26,2% - допандемійного 2019 року, повідомила Національна адміністрація туризму Грузії.

“Це перший прецедент в історії Грузії, коли країна отримала такий обсяг доходів від туризму”, - заявила керівниця Національної адміністрації туризму Майя Оміадзе журналістам у понеділок.

За даними туристичного відомства, дохід від туристичних поїздок у четвертому кварталі 2023 року становив $873,7 млн, зростання порівняно з аналогічним показником 2019 року становить 27,4%.

Минулого року, поряд зі зростанням доходів, відбулося значне збільшення кількості туристів. У 2023 році країну відвідали 7,07 млн міжнародних мандрівників, що на 75,6% перевищило показник 2019 року і на 30,3% - 2022 року.