Введення обмежень на експорт цукру до ЄС може призвести до закриття низки цукрових заводів - галузева асоціація

Запровадження обмежень на експорт цукру до Європейського Союзу негативно позначиться на цукровій галузі України загалом і може призвести до закриття низки цукрових заводів, заявив в.о. голови правління Національної асоціації виробників цукру України ("Укрцукор") Назар Михайловин у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Це дуже згубно позначиться на вітчизняних виробниках цукру, оскільки у нас експортно-орієнтована галузі. Ми сподівалися, що зможемо експортувати цукор, тим самим зберігаючи і розвиваючи нашу галузь. Обмеження, ліцензування та заборони призведуть до перевиробництва в поточному сезоні та закриття заводів", - сказав він.

За інформацією керівника "Укрцукру", у 2023-2024 виробничому році українські цукрові заводи виробили 1,8 млн тонн цукру, за внутрішньої потреби країни в 900 тис. тонн. Відповідно, Україна могла б поставити на зовнішні ринки 900 тис. тонн цукру.

"Насправді основними споживачами українського цукру в Європейському Союзі були підприємства харчової промисловості - переробники, які безпосередньо використовують цукор у своєму виробництві. Вони зацікавлені саме в українському цукрі, оскільки він якісний, відповідає стандартам ЄС і до певної міри дешевший, ніж у більшості країн Європейського Союзу", - пояснив Михайловін.

У разі введення Європейським Союзом квот і будь-яких інших обмежень українським виробникам цукру доведеться думати про вихід на світові ринки, зокрема, в країни Азії та Африки та інші держави, які не входять до числа ЄС, стверджує керівник галузевої асоціації та додає, що для цього українським виробникам цукру буде потрібен доступ до морського шляху.

Крім того, він нагадав, що Україна не тільки має досвід, а й експортує цукор в Азію, Африку, зокрема, Камерун.

"Тут більше питання вартості логістики. Через блокаду польських, угорських пунктів пропуску у нас подорожчала логістика майже в два з половиною рази. Адже потрібно враховувати і доставку цукру в який-небудь найближчий порт, а потім саме транспортування морем для доставки в ці країни", - сказав Михайловін.

Коментуючи пропозицію Польщі використовувати під час розрахунку допустимої квоти постачання українського цукру до Європейського Союзу дані за 2021-2023 роки, він констатував, що така пропозиція суттєво позначиться на можливих обсягах поставок. Він наголосив, що з 5 червня 2022 року діяв договір із ЄС про безмитний експорт цукру. До цього періоду Україна могла постачати до ЄС не більше 20 тис. тонн цукру на рік. Крім того, від початку вторгнення 2022 року Україна отримала право експорту лише в червні, відповідно, поставок за пів року практично не було.

В асоціації зазначили, що у 2022 році експорт цукру становив близько 150 тис. тонн, а у 2023 році він досяг 550 тис. тонн.

"Для нас звичайно було б краще експортувати без будь-яких квот. Однак якщо обирати між пропозиціями європейських асоціацій виробників цукру і квотою, запропонованою Європейською Комісією, то цифра, озвучена ЄК, для нас є більш прийнятною", - резюмував Михайловін.

Як повідомлялося, Європейська Комісія 31 січня опублікувала проєкт постанови, що подовжує автономні торговельні заходи на імпорт з України ще на рік, тобто з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року. Ці заходи було запроваджено вперше в червні 2022 року. Вони передбачають одностороннє призупинення дії митних зборів ЄС до імпорту товарів з України.

Водночас для "прифронтових" країн передбачено можливість запровадження регіональних заходів щодо імпорту української агропродукції. Вони застосовуватимуться, коли імпорт спричиняє ринкові порушення в одній державі-члені або регіоні ЄС. Міністерство сільського господарства Польщі запропонувало Європейській Комісії під час розрахунку квоти на постачання м'яса птиці, яєць і цукру з України використовувати як базисний період не дані за 2022-2023 роки, а усереднені показники за 2021-2023 роки.