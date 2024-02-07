Від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула майже 85 млрд євро - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.

"Вдячні за фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Від початку повномасштабної війни ця допомога сягнула майже 85 млрд євро", - сказав Шмигаль на брифінгу з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у середу в Києві.

У свою чергу Боррель зазначив, що якщо брати до уваги всю надану допомогу, то вона з початку повномасштабного вторгнення РФ становила 88 млрд євро, з них 28 млрд євро - допомога у вигляді військової підтримки.

За його словами, військова допомога надходитиме й надалі.