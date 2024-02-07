Економіка

10:19 07.02.2024

Енергосистема країни після ворожої атаки залишається стабільною, відключень е/е не передбачається - Шмигаль

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Енергосистема країни після ворожої атаки залишається стабільною, відключень е/е не передбачається - Шмигаль

Унаслідок ворожої ранкової масованої атаки є ушкодження житлової та енергетичної інфраструктури, проте українська енергосистема залишається стабільною, відключення електроенергії не передбачаються, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Чергова масована комбінована атака росії на українські міста. Ворог застосував крилаті ракети, балістику та дрони. Під ударом опинилися Дніпропетровська, Київська, Львівська, Миколаївська, Харківська області та місто Київ. Внаслідок атаки є постраждалі на Дніпропетровщині та в столиці. Пораненим надається уся допомога. На Миколаївщині, на жаль, є загиблий. Мої співчуття близьким", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

Він додав, що рятувальники ліквідовують загоряння на місці падіння уламків ворожих ракет.

"Є пошкодження житлової та енергетичної інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням постачання. Водночас енергосистема залишається стабільною, відключення електроенергії не передбачаються", - наголосив глава українського уряду.

 

Теги: #енергетика #шмигаль

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