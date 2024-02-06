Економіка

20:50 06.02.2024

Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

3 хв читати
Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

Банківський сектор України продемонстрував значну стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча грошово-кредитна політика і поблажливе регулювання, заявило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у вівторок.

"Ми очікуємо, що основні чинники кредитування для банків будуть досить стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний прогноз по сектору", - зазначає агентство.

Посилаючись на загальногалузеву оцінку стійкості Національного банку України (НБУ), Fitch зазначає, що шість із семи рейтингуємих українських банків мають достатню капіталізацію, і лише державний Укрексімбанк потребує підтримки капіталу для задоволення своїх цільових вимог до коефіцієнта достатності капіталу.

"Тим не менш, ризики для капіталу залишаються високими через військовий конфлікт і його вплив на банківський сектор та економіку загалом. Довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті всіх українських банків, що мають рейтинг Fitch, становлять "CCC-", що на одну сходинку вище за суверенний рейтинг", - ідеться в публікації.

Ситуація з достатністю капіталу державного Укрексімбанку (Київ) погіршилася: наприкінці січня цей показник за регулятивним капіталом (Н2) становив 4,2% (тоді як у квітні 2023 р. - 5,93%), а за основним капіталом (Н3) - 2,1%, (раніше - 2,98%), він потребує докапіталізації, повідомляє Fitch Ratings у вівторок.

"Оцінка не виявила масштабних потреб сектору в рекапіталізації, і лише один із семи рейтингованих Fitch банків, Укрексімбанк, потребує збільшення капіталу для виконання вимог до цільового коефіцієнту капіталу", - йдеться в повідомленні.

Fitch навів дані, що показники достатності капіталу Н2 і Н3 Укрексімбанку наприкінці січня були на рівні 4,2% і 2,1% відповідно за нормативів мінімум 10% і 7%. Банку необхідно поліпшити коефіцієнт достатності регулятивного капіталу до 14,2% до жовтня 2024 року і 21,3% - до квітня 2026 року, а основного капіталу - відповідно до 11,2% і 18,3%.

"Ми очікуємо, що прибутковість банків стане ключовим джерелом поліпшення капіталу і продовжить підтримувати капіталізацію у 2024 році... Однак прибутковість у 2024 році навряд чи буде такою ж високою, як у 2023 році, оскільки відсоткові ставки зараз набагато нижчі", - вважає агентство.

Воно нагадало, що рекордна прибутковість минулого року допомогла сектору підвищити коефіцієнт достатності регулятивного капіталу до 21,1% на кінець 2023 року з 19,7% на кінець 2022 року.

Fitch додало, що податок на непередбачуваний прибуток банків, запроваджений у грудні 2023 року, сповільнить відновлення буферів капіталу, які були виснажені внаслідок формування великих резервів у 2022 році.

Поліпшення нормативів достатності капіталу також може сповільнитися, якщо НБУ почне скасовувати тимчасові заходи, які він ввів для підтримки банків в умовах війни, хоча агентство очікує, що поетапна відмова буде поступовою.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 листопада 2023 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3-тє місце (255,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні.

 

 

 

Теги: #банки #капіталізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 15.01.2024
Приват і Укргаз у гонитві за Ощадом у "єОселі" "відкусили" у нього у 2023 р. близько чверті ринку

Приват і Укргаз у гонитві за Ощадом у "єОселі" "відкусили" у нього у 2023 р. близько чверті ринку

03:41 12.01.2024
Microsoft обійшла по капіталізації Apple вперше з 2021р.

Microsoft обійшла по капіталізації Apple вперше з 2021р.

20:00 09.01.2024
Рожкова бачить потенціал для продажу держбанків до закінчення війни з РФ

Рожкова бачить потенціал для продажу держбанків до закінчення війни з РФ

17:11 09.01.2024
Укрексімбанк, Правекс Банк і МТБ Банк потребують докапіталізації в 10 млрд грн

Укрексімбанк, Правекс Банк і МТБ Банк потребують докапіталізації в 10 млрд грн

15:29 28.12.2023
Пишний закликає банки придивитися до кредитування оборонної сфери

Пишний закликає банки придивитися до кредитування оборонної сфери

13:04 28.12.2023
Комерційні банки України у 2024 р. активізують свої кредитні програми - думка

Комерційні банки України у 2024 р. активізують свої кредитні програми - думка

11:58 22.12.2023
Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

19:33 15.12.2023
Універсал Банк та Ощадбанк додадуть дублювання після збою "Київстару"

Універсал Банк та Ощадбанк додадуть дублювання після збою "Київстару"

19:19 11.12.2023
АМКУ пропонує прибрати монополію держбанків на виплату пенсій і допомог

АМКУ пропонує прибрати монополію держбанків на виплату пенсій і допомог

11:01 11.12.2023
Банківська система демонструє покращення якості активів та зростання якості кредитного портфелю

Банківська система демонструє покращення якості активів та зростання якості кредитного портфелю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

Уряд затвердить порядок перерахунку вартості комунальних послуг - Шмигаль

За півроку чорноморським логістичним коридором перевезли 20 млн тонн вантажів - Шмигаль

Міжнародні резерви України в січні знизилися на 4,9%, до $38,52 млрд грн - НБУ

Глава МАГАТЕ: Брак ліцензованого персоналу на ЗАЕС - питання №1

ОСТАННЄ

"Енергоатом" у січні збільшив обсяг виробництва е/е приблизно на чверть

Гроссі під час візиту на ЗАЕС має намір детально вивчити проблему завершення терміну експлуатації ядерного палива та обговорити низку інших питань

На грудневі виплати за програмою "Прихисток" спрямовано понад 98 млн грн

Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

Уряд затвердить порядок перерахунку вартості комунальних послуг - Шмигаль

За півроку чорноморським логістичним коридором перевезли 20 млн тонн вантажів - Шмигаль

"Укрнафта" в січні 2024 р. збільшила видобуток нафти із конденсатом на 0,2% газу - на 8,3%

Міжнародні резерви України в січні знизилися на 4,9%, до $38,52 млрд грн - НБУ

Аграрні асоціації просять бізнес-омбудсмена України не допустити рейдерського захоплення підприємств "Овостар Юніон"

Глава МАГАТЕ: Брак ліцензованого персоналу на ЗАЕС - питання №1

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА