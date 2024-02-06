Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

Банківський сектор України продемонстрував значну стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча грошово-кредитна політика і поблажливе регулювання, заявило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у вівторок.

"Ми очікуємо, що основні чинники кредитування для банків будуть досить стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний прогноз по сектору", - зазначає агентство.

Посилаючись на загальногалузеву оцінку стійкості Національного банку України (НБУ), Fitch зазначає, що шість із семи рейтингуємих українських банків мають достатню капіталізацію, і лише державний Укрексімбанк потребує підтримки капіталу для задоволення своїх цільових вимог до коефіцієнта достатності капіталу.

"Тим не менш, ризики для капіталу залишаються високими через військовий конфлікт і його вплив на банківський сектор та економіку загалом. Довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті всіх українських банків, що мають рейтинг Fitch, становлять "CCC-", що на одну сходинку вище за суверенний рейтинг", - ідеться в публікації.

Ситуація з достатністю капіталу державного Укрексімбанку (Київ) погіршилася: наприкінці січня цей показник за регулятивним капіталом (Н2) становив 4,2% (тоді як у квітні 2023 р. - 5,93%), а за основним капіталом (Н3) - 2,1%, (раніше - 2,98%), він потребує докапіталізації, повідомляє Fitch Ratings у вівторок.

"Оцінка не виявила масштабних потреб сектору в рекапіталізації, і лише один із семи рейтингованих Fitch банків, Укрексімбанк, потребує збільшення капіталу для виконання вимог до цільового коефіцієнту капіталу", - йдеться в повідомленні.

Fitch навів дані, що показники достатності капіталу Н2 і Н3 Укрексімбанку наприкінці січня були на рівні 4,2% і 2,1% відповідно за нормативів мінімум 10% і 7%. Банку необхідно поліпшити коефіцієнт достатності регулятивного капіталу до 14,2% до жовтня 2024 року і 21,3% - до квітня 2026 року, а основного капіталу - відповідно до 11,2% і 18,3%.

"Ми очікуємо, що прибутковість банків стане ключовим джерелом поліпшення капіталу і продовжить підтримувати капіталізацію у 2024 році... Однак прибутковість у 2024 році навряд чи буде такою ж високою, як у 2023 році, оскільки відсоткові ставки зараз набагато нижчі", - вважає агентство.

Воно нагадало, що рекордна прибутковість минулого року допомогла сектору підвищити коефіцієнт достатності регулятивного капіталу до 21,1% на кінець 2023 року з 19,7% на кінець 2022 року.

Fitch додало, що податок на непередбачуваний прибуток банків, запроваджений у грудні 2023 року, сповільнить відновлення буферів капіталу, які були виснажені внаслідок формування великих резервів у 2022 році.

Поліпшення нормативів достатності капіталу також може сповільнитися, якщо НБУ почне скасовувати тимчасові заходи, які він ввів для підтримки банків в умовах війни, хоча агентство очікує, що поетапна відмова буде поступовою.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 листопада 2023 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3-тє місце (255,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні.