Економіка

16:09 29.03.2023

Ставка капіталізації житлової нерухомості в Україні становила у березні 8,7%

2 хв читати
Ставка капіталізації житлової нерухомості в Україні становила у березні 8,7%

Ставка капіталізації щодо об'єктів житлової нерухомості у березні поточного року становила 8,7%, повідомила директор Private Investors Union Олена Помазан агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми назвали цей показник індексом Амбасадорів української нерухомості, він розрахований шляхом незалежного опитування компанією Private Investors Union професіоналів, які здійснили угоди з нерухомості у березні 2023 року. Надалі цей індекс розраховуватимуть щокварталу", - повідомила Помазан.

Свої дані для розрахунку індексу Амбасадорів української нерухомості надали, зокрема, члени Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ).

"Ставка капіталізації розрахована за ринковими угодами, здійсненими контрагентами, які володіли необхідною інформацією та укладали угоди на конкурентних засадах", - наголосила Помазан.

Зокрема, за результатами реальних операцій у Києві середня ставка капіталізації щодо житлової нерухомості становила 4,6%, у Чернівцях – 7,1%, у Львові – 9,3%, у Рівному – 9,8%.

За торговою нерухомістю (формат магазини біля дому) середня ставка капіталізації у Києві – 5%, Львові – 7,1%, Рівному – 7,2%.

Експерт ринку нерухомості зазначила, що у ставці капіталізації сконцентровано інформацію про ризики, очікувану дохідність та цінність об'єктів.

Один із способів розрахунку ставки капіталізації – співвідношення орендної плати та вартості об'єкта нерухомості. Ставка капіталізації (yield або factor у термінології інших країн) у розвинених країнах публікується об'єднаннями учасників ринку (наприклад, NAREIT, NСREIF у США) та професійними консультантами. Брокери використовують термін "ставка капіталізації" або його аналог для формулювання ціннісних пропозицій клієнтам.

"Логіка більшої ставки капіталізації у Західній Україні, ніж у Києві, підтверджує здоровий глузд проведеного нами незалежного розрахунку", - зазначила Помазан.

Вона наголосила, що в Україні найчастіше використовується показник "термін окупності". З погляду практики розрахунку цей показник є зворотним до ставки капіталізації.

"Але глибинний зміст терміну окупності, прийнятого в нерухомості в Україні, і ставки капіталізації суттєво відрізняються з погляду підходу. Відрізняється вектор: або зосередженість у минулому, або спрямованість у майбутнє. Ставка капіталізації ілюструє нерозривний зв'язок ризику та прибутковості – те, що довів нобелівський лауреат Гаррі Марковіц для інвестиційних портфелів", - додала Помазан.

Експерт зазначила, що ставка капіталізації дозволяє порівнювати прибутковість проєктів нерухомості з іншими засобами інвестиційних вкладень.

"Ліквідність, ризик вкладень, прибутковість – за цими показниками прибутковість у нерухомості має бути наближена до прибутковості довгострокових облігацій країни. Валюта для розрахунку береться та ж, що й за угодами з нерухомістю. Прибутковість за єврооблігаціями України у березні 2023 року становить 37,8% (єврооблігації України з погашенням у 2035 році.) Як бачимо, зараз ставка капіталізації в житловій нерухомості (8,7%) втричі менша за дохідність за інструментами, доступними інвесторам з великим капіталом щодо приватних інвесторів у нерухомість", - пояснила Помазан.

Теги: #ставка #нерухомість #капіталізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 28.03.2023
Понад 55 тисяч мешканців Київської області подали заяви на компенсацію за зруйноване житло – Шуляк

Понад 55 тисяч мешканців Київської області подали заяви на компенсацію за зруйноване житло – Шуляк

23:36 27.03.2023
Зеленський провів у Дніпрі засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Зеленський провів у Дніпрі засідання Ставки Верховного головнокомандувача

18:38 27.03.2023
У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову

У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову

18:21 24.03.2023
Кабмін надав право на компенсації для купівлі житла ветеранам війни з інвалідністю I-II групи, що настала внаслідок військової агресії Росії

Кабмін надав право на компенсації для купівлі житла ветеранам війни з інвалідністю I-II групи, що настала внаслідок військової агресії Росії

12:37 24.03.2023
Український застосунок для оренди квартир bird запускають у Варшаві

Український застосунок для оренди квартир bird запускають у Варшаві

15:07 23.03.2023
Мінветеранів і Мінкультури пропонують створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві

Мінветеранів і Мінкультури пропонують створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві

15:39 21.03.2023
Учасники Ставки розглянули питання забезпечення Сил оборони боєприпасами та захисту інформації

Учасники Ставки розглянули питання забезпечення Сил оборони боєприпасами та захисту інформації

13:49 20.03.2023
Neo-Eco демонтувала чотири будинки в Гостомелі, переробила 15 тис. тонн будівельного сміття

Neo-Eco демонтувала чотири будинки в Гостомелі, переробила 15 тис. тонн будівельного сміття

20:49 17.03.2023
Зеленський: Головна увага на Ставці - боям на Донбасі

Зеленський: Головна увага на Ставці - боям на Донбасі

16:37 17.03.2023
JYSK відкрила восьмий магазин у Львові

JYSK відкрила восьмий магазин у Львові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Негода призвела до значних відключень е/е в половині областей - "Укренерго"

Оттава надасть Києву кредит через МВФ у 2023 фінансовому році

Дефіциту е/е в Україні в найближчі півроку не очікується - голова "Укренерго"

Нацбанк визнав небездоганною репутацію непідсанкційних акціонерів Сенс Банку і запровадив заборону права голосу за 100% його акцій

Значні відключення е/е відбуваються у восьми областях півдня та заходу України через негоду - "Укренерго"

ОСТАННЄ

"Укренерго" розширила список країн ЄС для отримання аварійної допомоги електроенергією

Мінфін України сфокусується на пошуку коштів на відновлення – міністр

Виробництво цементу в Україні в 2022 р. скоротилося на 51%, споживання впало на дві третини - асоціація "Укрцемент"

ЄС може надати гарантії від воєнних ризиків для компаній, що планують зберігати газ в українських ПСГ - глава "Нафтогазу"

ФДМ сподівається відновити велику приватизацію у II-III кв.-2023

Гендиректор "Метінвесту" запропонував італійським промисловцям створити спецструктуру для допомоги у відновленні України

"Запоріжсталь" через війну значно збільшив час доставки вантажів через проблеми з логістикою, що позначається на замовленнях - СЕО

Негода призвела до значних відключень е/е в половині областей - "Укренерго"

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти ще двох російських компаній, пов'язаних з авіацією

Канада має намір продовжити посилення торговельного режиму з РФ і Білоруссю на невизначений термін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА