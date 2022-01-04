Капіталізація Apple вперше перевищила $3 трлн

Капіталізація Apple Inc. (SPB: AAPL) у понеділок на короткий час піднімалася вище за $3 трлн, проте не змогла втриматися на цьому рівні.

Вартість акцій Apple за підсумками торгів зросла на 2,5% до $182,01. У ході сесії ціна паперів досягала $182,88, що вище за позначку в $182,86, відповідної капіталізації в $3 трлн.

Apple стала першою у світі публічною компанією, ринкова вартість якої перевищила позначку $3 трлн. Компанії знадобилося менше 500 днів, щоб збільшити капіталізацію на $1 трлн: 20 серпня 2020 року ринкова вартість Apple вперше піднялася вище за $2 трлн.

Позначка $1 трлн була пройдена в серпні 2018 року.

Акції Apple подорожчали на 34% у 2021 році та на 81% у 2020 році.