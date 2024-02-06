"Укрнафта" в січні 2024 р. збільшила видобуток нафти із конденсатом на 0,2% газу - на 8,3%

ПАТ "Укрнафта" в січні 2024 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 0,2% (на 0,27 тис. тонн) порівняно із січнем минулого року - до 121,08 тис. тонн, газу - на 8,3% (на 7,77 млн куб. м), до 100,91 млн куб. м.

Згідно з пресрелізом компанії, загалом показник видобутку в нафтовому еквіваленті вуглеводнів становив 207,87 тис. тонн, що на 3,5% більше рівня січня 2023 року (200,92 тис. тонн).

"Дякую фахівцям компанії, які вже другий рік поспіль продовжують збільшувати видобуток українського ресурсу. Продовжуємо бурити нові свердловини, впроваджувати заходи з інтенсифікації видобутку та оновлювати старе обладнання на стандарти API", - наводяться в повідомленні слова директора "Укрнафти" Сергія Корецького.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти із конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" визначає стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою зараз управляє Міноборони.