"Укрнафта" починає спорудження першої із 30 запланованих на 2024 р. свердловин

ПАТ "Укрнафта" розпочинає спорудження нової похило-спрямованої свердловини на північному сході країни проєктною глибиною 3314 м і прогнозним початковим дебітом нафти 26,5 тонн на добу.

Як повідомив директор компанії Сергій Корецький на фейсбук-сторінці, буріння заплановано для розвідки продуктивного горизонту візейських відкладів нижнього карбону і подальшої його експлуатації.

Будувати свердловину буде підрозділ компанії - "Укрнафта Буріння" - за допомогою власного бурового верстата ZJ-40, вантажопідйомністю 225 тонн.

"Це перша з 30 бурових свердловин, які "Укрнафта" планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання у 2024 році. Спасибі команді - геологам, буровикам, інженерам, які працюють над тим, щоб українська нафтовидобувна галузь розвивалася і приносила країні цінний ресурс", - зазначив Корецький.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти із конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою зараз управляє Міноборони.