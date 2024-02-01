Економіка

11:24 01.02.2024

Із довгострокового ремонту вийшов блок ТЕС до 200 МВт - Міненерго

2 хв читати
Із довгострокового ремонту вийшов блок ТЕС до 200 МВт - Міненерго

Після довгострокового ремонту введено в роботу блок ТЕС, який додасть до енергосистеми 200 МВт потужності, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в четвер, водночас після закінчення аварійних ремонтів до мережі підключено два корпуси теплоелектростанцій. При цьому для проведення короткострокових профілактичних робіт відключено два блоки ТЕС.

З технічних причин короткостроково відключалося обладнання на Черкаській ТЕЦ, але порушень теплопостачання не було і навантаження станції відновлено.

Водночас у резерві п'ять блоків і два корпуси теплової генерації, які будуть задіяні в разі потреби.

За інформацією НЕК "Укренерго", за добу на теплових електростанціях в аварійний і поточний ремонт вийшли три енергоблоки.

При цьому, як зазначає системний оператор, рівень споживання е/е за останню добу майже не змінився - на 9:40 четверга він на 1% вищий, ніж у цей самий час учора. Причиною цього називають хмарність у деяких регіонах, яка заважає роботі на максимальній потужності дахових сонячних електростанцій у домогосподарствах, і вони збільшують обсяги споживання електроенергії з мережі.

Водночас виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується, але, як зазначає "Укренерго", незважаючи на потепління, зима триває і загальний рівень споживання залишається високим. Тому потрібно споживати електроенергію ощадливо.

Імпорт е/е приблизно на рівні вчорашньої доби - 2815 МВт-год. Він здійснюється в ранкові та вечірні години з Польщі та у вечірні - зі Словаччини. Експорт у перший день лютого відсутній. 

Теги: #блок #тес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:22 05.01.2024
ДТЕК повідомив про черговий обстріл його прифронтової ТЕС

ДТЕК повідомив про черговий обстріл його прифронтової ТЕС

19:14 30.12.2023
У Донецькій області внаслідок ворожого удару зупинено роботу прифронтової ТЕС

У Донецькій області внаслідок ворожого удару зупинено роботу прифронтової ТЕС

17:58 23.12.2023
П'ятеро енергетиків поранені внаслідок російського обстрілу прифронтової ТЕС ДТЕК

П'ятеро енергетиків поранені внаслідок російського обстрілу прифронтової ТЕС ДТЕК

20:41 20.12.2023
Росіяни вдев'яте атакували прифронтову теплоелектростанцію "ДТЕК" за останні 2 місяці

Росіяни вдев'яте атакували прифронтову теплоелектростанцію "ДТЕК" за останні 2 місяці

12:52 14.12.2023
Через ремонти та обмеження мереж недоступна потужність низки блоків теплогенерації, споживання зростає - "Укренерго"

Через ремонти та обмеження мереж недоступна потужність низки блоків теплогенерації, споживання зростає - "Укренерго"

23:50 08.12.2023
ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

16:48 07.12.2023
Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

11:48 06.12.2023
Масовано обстріляна росіянами ТЕС у східному регіоні не припинила роботи, про обмеження споживання поки що не йдеться - "Укренерго"

Масовано обстріляна росіянами ТЕС у східному регіоні не припинила роботи, про обмеження споживання поки що не йдеться - "Укренерго"

12:07 23.11.2023
Вийшли з аварійного ремонту чотири енергоблоки ТЕС - Міненерго

Вийшли з аварійного ремонту чотири енергоблоки ТЕС - Міненерго

09:27 16.11.2023
Російські війська вкотре обстріляли ТЕС ДТЕК у прифронтовому регіоні

Російські війська вкотре обстріляли ТЕС ДТЕК у прифронтовому регіоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄК пропонує продовжити тимчасовий безмитний режим для імпорту з України та Молдови

Уряд працює над вирішенням проблеми необґрунтованих обшуків бізнесу, виїмки документів і арештів майна - Шмигаль

Шмигаль: Завершуємо другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці

Іспанія зацікавлена в імпорті українських кукурудзи та соняшнику

Держборг України у 2023 р. зріс на 30,4%

ОСТАННЄ

АРМА та "Укрнафта" досягли компромісу: компанія сплатила до бюджету 21 млн грн гарантованих платежів за управління мережею Glusco

Україна отримала $390 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку INSPIRE і ARISE

АРМА шукає управителя для заарештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно", який належав російському бізнесмену Александрову

У Стамбулі створено українсько-турецьку групу з відбудови

Теплові та водопровідні мережі Києва потребують комплексної модернізації - заступник голови КМДА

Усі члени уряду вчасно подали декларації про доходи за 2021-й і 2022 роки

ДТЕК, починаючи з вересня 2023 р., імпортував 226 тис. тонн польського вугілля

Девелопери уклали перші угоди з використанням житлових сертифікатів за програмою "єВідновлення"

"Енергоатом" заощадив 2,3 млрд грн на різниці світових цін після відмови від російського ядерного палива

ЄК пропонує продовжити тимчасовий безмитний режим для імпорту з України та Молдови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА