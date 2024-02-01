Із довгострокового ремонту вийшов блок ТЕС до 200 МВт - Міненерго

Після довгострокового ремонту введено в роботу блок ТЕС, який додасть до енергосистеми 200 МВт потужності, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в четвер, водночас після закінчення аварійних ремонтів до мережі підключено два корпуси теплоелектростанцій. При цьому для проведення короткострокових профілактичних робіт відключено два блоки ТЕС.

З технічних причин короткостроково відключалося обладнання на Черкаській ТЕЦ, але порушень теплопостачання не було і навантаження станції відновлено.

Водночас у резерві п'ять блоків і два корпуси теплової генерації, які будуть задіяні в разі потреби.

За інформацією НЕК "Укренерго", за добу на теплових електростанціях в аварійний і поточний ремонт вийшли три енергоблоки.

При цьому, як зазначає системний оператор, рівень споживання е/е за останню добу майже не змінився - на 9:40 четверга він на 1% вищий, ніж у цей самий час учора. Причиною цього називають хмарність у деяких регіонах, яка заважає роботі на максимальній потужності дахових сонячних електростанцій у домогосподарствах, і вони збільшують обсяги споживання електроенергії з мережі.

Водночас виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується, але, як зазначає "Укренерго", незважаючи на потепління, зима триває і загальний рівень споживання залишається високим. Тому потрібно споживати електроенергію ощадливо.

Імпорт е/е приблизно на рівні вчорашньої доби - 2815 МВт-год. Він здійснюється в ранкові та вечірні години з Польщі та у вечірні - зі Словаччини. Експорт у перший день лютого відсутній.