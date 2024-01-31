Усі члени уряду вчасно подали декларації про доходи за 2021-й і 2022 роки

Прем'єр-міністр України, усі віцепрем'єри й міністри вчасно подали електронні декларації про майно й доходи за 2021-й і 2022 роки.

З 12 жовтня 2023 року поновлено декларування й функції Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з перевірки декларацій. Отже, електронні декларації за 2021-й і 2022 роки треба було подати до 31 січня 2024 року включно, що зробили всі члени уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив 697,8 тис. грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік і 900,7 тис. грн доходів у декларації за 2022 рік.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко задекларувала 742 тис. грн доходів за 2021 рік і 975 тис. грн доходів за 2022 рік; віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук задекларувала 2,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1 млн грн доходів за 2022 рік; віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,2 млн грн доходів за 2022 рік; віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік і 885 тис. грн доходів за 2022 рік; віцепрем'єр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,1 млн грн доходів за 2021 рік і 11,5 млн грн за 2022 рік.

Міністр енергетики Герман Галущенко задекларував 2,5 млн грн доходів за 2021 рік і 1 млн грн доходів за 2022 рік; міністр соціальної політики Оксана Жолнович задекларувала 1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн за 2022 рік; міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін задекларував 19,3 млн грн доходів за 2022 рік; міністр внутрішніх справ Ігор Клименко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2021 рік і 2 млн грн доходів за 2022 рік; міністр закордонних справ Дмитро Кулеба задекларував 1,1 млн грн доходів за 2021 рік та 1,3 млн грн доходів за 2022 рік; міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна задекларувала 1 млн грн доходів за 2021 рік та 1,6 млн грн доходів за 2022 рік; міністр освіти й науки Оксен Лісовий задекларував 856 тис. грн доходів за 2021 рік і 853 тис. грн доходів за 2022 рік.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко задекларував 764 тис. грн доходів за 2021 рік і 983 тис. грн доходів за 2022 рік; міністр юстиції Денис Малюська задекларував 840 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік; міністр фінансів Сергій Марченко задекларував 893 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік; міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський задекларував 36,6 млн грн доходів за 2021 рік і 15,2 млн грн доходів за 2022 рік; міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець задекларував 675 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік; міністр оборони Рустем Умєров задекларував 3,5 млн грн доходів за 2021 рік і 4,6 млн грн доходів за 2022 рік.

Міністр Кабміну Олег Немчінов задекларував 761 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,2 млн грн доходів за 2022 рік; в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв задекларував 836,3 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік; в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний задекларував 706 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік.

Декларації за 2023 рік необхідно буде подати у звичний для декларантів термін - до 31 березня 2024 року включно.

Як повідомлялося, 10 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №9534) про повернення та відкриття електронних декларацій для осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану.