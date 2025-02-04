Інтерфакс-Україна
Події
21:38 04.02.2025

Голови та члени МСЕК і після реформи мають подавати декларації до держреєстру декларацій - НАЗК

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Голови та члени МСЕК і після реформи мають подавати декларації до держреєстру декларацій - НАЗК

Голови та члени МСЕК залишаються декларантами и мають подавати декларації до держреєстру декларацій.

Як пояснює НАЗК в своєму телеграм-каналі, суб’єктами декларування є особовий склад штатних ВЛК, голови та члени експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських (ВЛК) і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК).

При цьому НАЗК зазначає, що "голови та члени МСЕК, особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням повноважень голови або члени МСЕК, залишилися декларантами, тобто особами, які зобов’язані подати декларації".

 

Теги: #назк #мсек #декларації

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