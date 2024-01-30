Уряд працює над вирішенням проблеми необґрунтованих обшуків бізнесу, виїмки документів і арештів майна - Шмигаль

Уряд працює над ініціативами, які стосуються розв'язання проблеми необґрунтованих обшуків у підприємців, виїмки документів і арештів майна, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До парламенту подано законопроєкти про перезавантаження БЕБ. Працюємо ще над кількома ініціативами, які стосуються розв'язання проблеми необґрунтованих обшуків у підприємців, виїмки документів і арештів майна", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що перед відповідальними відомствами стоїть завдання врегулювати питання граничного рівня доходів для державних контрактів під час оборонних закупівель.

"Це питання потрібно закрити, щоб бізнес міг працювати, розвиватися й інвестувати в захист нашої держави", - підсумував Шмигаль.