Секретаріат Енергоспівтовариства позитивно оцінив скасування вимоги підтвердження погашення боргу в процедурі зміни постачальника газу для українських споживачів

Секретаріат Енергетичного співтовариства (ЕС) дав позитивну оцінку новій процедурі зміни постачальника газу для українських непобутових споживачів, зокрема скасуванню умови підтвердження погашення боргу перед попереднім постачальником.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), з посиланням на черговий звіт Секретаріату ЕС "Оцінка змін до Кодексу газотранспортної системи та Правил постачання природного газу (щодо порядку зміни постачальника непобутовими споживачами" у межах проєкту Ukraine Energy Market Observatory.

Цей документ, зокрема, містить аналіз постанови НКРЕКП від 8 серпня 2023 року №1454 "Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП", якою було внесено відповідні зміни до Кодексу ГТС та Правил постачання природного газу.

"Секретаріат ЕС наголосив, що вказані зміни, які насамперед передбачають скасування вимоги для непобутових споживачів надавати підтвердження відсутності заборгованості перед діючим постачальником як умову переходу до нового постачальника, відповідають чинному законодавству ЕС , а саме Директиві 2009/73/EC", - наголошується на сайті Нацкомісії в понеділок.

Як пояснив регулятор, скасування такої вимоги на практиці полегшує зміну постачальника для непобутових споживачів і при цьому не скасовує фінансових зобов'язань перед наявним постачальником. Окрім того, весь обмін інформацією в процесі зміни постачальника (наприклад інформація про ініціювання процедури зміни, дату початку постачання новим постачальником, виключення споживача з реєстру споживачів чинного постачальника) здійснюється автоматично через інформаційну платформу Оператора ГТС.

"Таким чином, постанова НКРЕКП №1454 усунула перешкоди та сприяла відкриттю ринку на користь українських споживачів і конкуренції на ринку", - зауважили в НКРЕКП.