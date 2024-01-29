Економіка

19:05 29.01.2024

Секретаріат Енергоспівтовариства позитивно оцінив скасування вимоги підтвердження погашення боргу в процедурі зміни постачальника газу для українських споживачів

2 хв читати
Секретаріат Енергоспівтовариства позитивно оцінив скасування вимоги підтвердження погашення боргу в процедурі зміни постачальника газу для українських споживачів

Секретаріат Енергетичного співтовариства (ЕС) дав позитивну оцінку новій процедурі зміни постачальника газу для українських непобутових споживачів, зокрема скасуванню умови підтвердження погашення боргу перед попереднім постачальником.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), з посиланням на черговий звіт Секретаріату ЕС "Оцінка змін до Кодексу газотранспортної системи та Правил постачання природного газу (щодо порядку зміни постачальника непобутовими споживачами" у межах проєкту Ukraine Energy Market Observatory.

Цей документ, зокрема, містить аналіз постанови НКРЕКП від 8 серпня 2023 року №1454 "Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП", якою було внесено відповідні зміни до Кодексу ГТС та Правил постачання природного газу.

"Секретаріат ЕС наголосив, що вказані зміни, які насамперед передбачають скасування вимоги для непобутових споживачів надавати підтвердження відсутності заборгованості перед діючим постачальником як умову переходу до нового постачальника, відповідають чинному законодавству ЕС , а саме Директиві 2009/73/EC", - наголошується на сайті Нацкомісії в понеділок.

Як пояснив регулятор, скасування такої вимоги на практиці полегшує зміну постачальника для непобутових споживачів і при цьому не скасовує фінансових зобов'язань перед наявним постачальником. Окрім того, весь обмін інформацією в процесі зміни постачальника (наприклад інформація про ініціювання процедури зміни, дату початку постачання новим постачальником, виключення споживача з реєстру споживачів чинного постачальника) здійснюється автоматично через інформаційну платформу Оператора ГТС.

"Таким чином, постанова НКРЕКП №1454 усунула перешкоди та сприяла відкриттю ринку на користь українських споживачів і конкуренції на ринку", - зауважили в НКРЕКП.

 

Теги: #газ #вимоги #постачальники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 25.01.2024
Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування газу після 2024 року, але готова домовлятися з країнами ЄС

Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування газу після 2024 року, але готова домовлятися з країнами ЄС

18:31 24.01.2024
"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

13:49 20.01.2024
У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, найімовірніше, через витік газу - Міненерго

У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, найімовірніше, через витік газу - Міненерго

10:16 19.01.2024
"Укрнафта" збільшила запаси на 330 тис. тонн нафти та 618 млн куб. м газу за рахунок розширення меж двох ліцензій

"Укрнафта" збільшила запаси на 330 тис. тонн нафти та 618 млн куб. м газу за рахунок розширення меж двох ліцензій

11:23 18.01.2024
Міненерго попереджає про зростання нещасних випадків через неправильне поводження з газом у побуті

Міненерго попереджає про зростання нещасних випадків через неправильне поводження з газом у побуті

10:54 17.01.2024
У Харкові внаслідок ракетного удару росіян низка споживачів залишилася без світла і газу - Міненерго

У Харкові внаслідок ракетного удару росіян низка споживачів залишилася без світла і газу - Міненерго

11:48 16.01.2024
П'ятеро людей загинули через неправильне використання газу в побуті - Міненерго

П'ятеро людей загинули через неправильне використання газу в побуті - Міненерго

19:05 15.01.2024
Мінагрополітики винесло на обговорення нові вимоги до джемів, желе та мармеладу

Мінагрополітики винесло на обговорення нові вимоги до джемів, желе та мармеладу

08:49 09.01.2024
В Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом

В Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом

16:30 04.01.2024
У Харкові після російських атак 2 січня відновили постачання газу понад 500 споживачам - Міненерго

У Харкові після російських атак 2 січня відновили постачання газу понад 500 споживачам - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР надасть "Укргідроенерго" EUR200 млн кредиту на аварійне відновлення ГЕС

Нацбанк тимчасово позбавив Пасенюка і Стеценка права голосу в їхньому банку "Авангард", банк заявляє про необґрунтований тиск НБУ

Порушників правил експорту зерна позбавлятимуть на 6 місяців доступу до верифікації - Сольський

Рада підтримки бізнесу під час війни розпочне роботу найближчого тижня, у планах зустрічі з президентом раз на місяць - учасники

ФАО залучить $290 млн для підтримки українського агросектору

ОСТАННЄ

Міністр енергетики Галущенко задекларував 2,5 млн грн доходів за 2021 рік і 1 млн грн доходів за 2022 рік

Louvre Hotels Group розглядає для розширення проєкти у Києві, Львові та Буковелі

Чистий продаж доларів НБУ в 4-й тиждень 2024 р. скоротився до $420 млн

Philips повернулася до чистого прибутку в IV кв., але скоротила виторг на 7%

Кабмін вніс до ВР свій законопроєкт про БЕБ

ЄБРР надасть "Укргідроенерго" EUR200 млн кредиту на аварійне відновлення ГЕС

Нацбанк тимчасово позбавив Пасенюка і Стеценка права голосу в їхньому банку "Авангард", банк заявляє про необґрунтований тиск НБУ

Порушників правил експорту зерна позбавлятимуть на 6 місяців доступу до верифікації - Сольський

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 50 тис. абонентів на Донеччині, Дніпропетровщині й Одещині

Канада надасть експертну підтримку з відновлення 19 тергромадам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА