В Україні рекордними темпами зростають ціни на продовольчу пшеницю вищих сортів

В Україні й далі активно зростають ціни на продовольчу пшеницю, за 2-й клас борошномельні підприємства готові платити 6800-7700 грн/тонна, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Підтримку цінам надає недостатня кількість пропозицій продовольчої пшениці через стримування продажу аграріями, високий попит переробних та експортно-орієнтованих компаній і підвищення конкуренції між ними", - пояснили аналітики.

Згідно з їхніми даними, станом на 26 січня ціни на пшеницю 2-го класу фіксували найчастіше в межах 6800-7700 грн/тонна СРТ, що вище за показники кінця минулого тижня на 300-500 грн/тонна.

Водночас навіть за максимальними цінами пропозицій практично немає, резюмували в "АПК-Інформ".