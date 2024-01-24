Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

Міністерство фінансів України відзначає зацікавленість іноземних інвесторів до державних Сенс Банку і Укргазбанку і має намір продати їх протягом цього року, повідомив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук на пресбрифінгу в середу.

"У нас є зацікавленість до двох державних банків іноземних інвесторів - це Укргазбанк і Сенс Банк. І ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримували наприкінці минулого року, починаючи з осені. Зараз триває активна робота", - сказав він.

За словами Драганчука, Мінфін активно напрацьовує зі Світовим Банком зміни до закону про продаж цих банків, щоб процедура була якомога "прозорішою".

"Хочеться цього року продати ці два банки", - наголосив він.