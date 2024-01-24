Литва та Естонія підтримали ініціативу Латвії щодо заборони імпорту зерна з РФ - прем'єр Латвії

Латвія домоглася підтримки своєї ініціативи щодо заборони імпорту російського зерна з боку Литви та Естонії, але для того щоб цей захід був дієвим, потрібні рішення на рівні Євросоюзу, заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня в ефірі телеканалу TV3.

За її словами, Латвії поодинці немає сенсу виступати проти імпорту російського зерна, оскільки односторонні обмеження не досягнуть мети. Це буде "заборона на папері", яка реально не діятиме, оскільки зерно потраплятиме до Європейського Союзу і, зокрема, до Латвії іншими шляхами.

Тому Латвія, як зазначила прем'єрка, стала першою країною, яка на рівні ЄС порушила це питання і має намір і надалі роз'яснювати необхідність заборони на імпорт.

На прохання прокоментувати твердження представників Литви про те, що саме Латвія є великою проблемою з погляду імпорту російського зерна, Сіліня відповіла, що ці заяви покликані відволікти увагу, тому що "в їхніх портах здійснюється доволі велика перевалка".

Латвія, за даними Мінземлеробства країни, є другим за величиною імпортером російських сільськогосподарських і продовольчих продуктів у ЄС після Іспанії.