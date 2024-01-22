ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 37,8 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 15 до 21 січня відновили електропостачання 44 населених пунктів і повернули електрику в оселі 37,8 тис. сімей у Донецькій і Дніпропетровській областях, знеструмлені через постійні ворожі обстріли.

"Донеччина залишається зоною найактивніших бойових дій, тож через постійні обстріли тут щодня пошкоджуються електромережі та підстанції. Минулого тижня вдалося повернути електрику в оселі 24,5 тис. родин прифронтового регіону", - йдеться в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Через регулярні обстріли постійно страждає і південь Дніпропетровської області. Тут за тиждень фахівцям ДТЕК також вдалося відновити низку пошкоджень мереж і повернути світло для 13,3 тис. сімей.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 10,6 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наводяться у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.