Економіка

12:30 19.01.2024

Аграрні міністри України, Німеччини та Болгарії обговорили підтримку українського агросектору

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Аграрні міністри України, Німеччини та Болгарії обговорили підтримку українського агросектору

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський у рамках Міжнародної виставки-ярмарку "Зелений тиждень-2024", що відбувається в Німеччині, провів низку зустрічей з аграрними міністрами Німеччини та Болгарії Джемом Оздеміром і Кирилом Ватєвим.

Як повідомила пресслужба Мінагрополітики, міністри обговорили питання підтримки українського агросектору, продовження режиму вільної торгівлі з ЄС, результати роботи чорноморського коридору та експорту сільгосппродукції через західні кордони.

Міністр агрополітики Сольський також візьме участь у роботі 16-го Глобального форуму продовольства і сільського господарства, а також 16-ї Берлінської конференції міністрів сільського господарства.

16-й Глобальний форум з продовольства і сільського господарства (GFFA) 2024 року проходить під назвою "Продовольчі системи для нашого майбутнього: об'єднання зусиль заради нульового голоду у світі" і покликаний активізувати міжнародний діалог у сфері агрополітики.

Глобальний форум із продовольства та сільського господарства (GFFA) - міжнародна конференція, присвячена ключовим питанням життєво важливої глобальної сільськогосподарської та продовольчої політики. Захід проводиться щорічно одночасно з Міжнародним зеленим тижнем (IGW). Він об'єднує безліч заходів, що надають змогу міжнародній аудиторії обговорити й досягти консенсусу з питань і викликів, пов'язаних із глобальною аграрною політикою та продовольчою безпекою.

 

Теги: #мінагрополітики #сольський

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