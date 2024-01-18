Ставки за спільними іпотечними програмами банків і девелоперів можуть знизитися до "довоєнного" рівня 2024 року - думка

Ставки за спільними іпотечними програмами банків і девелоперів можуть знизитися до "довоєнного" рівня 2024 року, і залежно від терміну погашення кредиту становитимуть від 3% до 16%.

Таку думку висловила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмитрієва в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Розвиток економіки, зниження інфляційного тиску надали змогу регулятору суттєво знизити облікову ставку (з 25% до 15%), а резапуск державної іпотечної програми "єОселя" фактично спонукав комерційні банки до розвитку кредитних продуктів та іпотеки, зокрема", - повідомила Дмитрієва.

Вона нагадала, що у вересні минулого року ставки за загальними програмами банків і девелоперів житла вже скоротилися на 3%, і залежно від першого внеску та терміну погашення, становлять у середньому від 7% до 19%.

"У 2024 році очікується поступова переорієнтація "єОселі" на первинний ринок, що може значно посилити "іпотечну" конкуренцію на первинному ринку, а іпотечні програми будуть гнучкішими та привабливішими для потенційних покупців житла", - зазначила експертка.

На думку Дмитрієвої, подальше зниження ставок за іпотекою на первинному ринку може стимулювати активний розвиток економіки країни і подальші кроки НБУ щодо зниження облікової ставки. За скорочення ставки на 2-4 п.п. ставки за банківською іпотекою можуть скоротитися в середньому на 3%. Також важливою умовою для розвитку іпотеки є обсяги та системність отримання макрофінансової підтримки України. Така допомога надасть змогу покрити значну частину витрат держбюджету (очікується, що 2024 року обсяги міжнародної допомоги становитимуть від $37 млрд до $40 млрд).

Експерт розраховує також на суттєве розширення державної іпотечної програми "єОселя" на об'єкти в стадії будівництва. Очікується, що 2024 року кількість кредитів за державною програмою "єОселя" на первинному ринку зросте з 1,7% до 20-25% загальної кількості виданих кредитів.

Дмитрієва також зазначила, що необхідні кроки з боку самих девелоперів: активізація будівництва житла, особливо тих проєктів, будівництво яких через широкомасштабне вторгнення було призупинено; акредитація в програмі "єОселя", розробка і впровадження спільних із банками іпотечних програм, активний розвиток власних програм із розстрочки.

Банкір вважає, що в умовах прогнозованого зниження ставок за кредитами ще на 3% на первинному ринку найбільш затребуваними будуть загальні іпотечні програми банків і девелоперів із терміном погашення від 3 до 20 років. При цьому ставки за іпотекою на 3 роки, залежно від суми першого внеску, можуть скоротитися до 4-9%; на 5 років - до 8-12%. Для іпотеки на 20 років - у перший рік погашення ставка може знизитися до 3%, а на наступні 19 років - до 15-16% річних.

"В умовах активного економічного розвитку комерційні банки значно поліпшать іпотечні умови для позичальників. Водночас іпотечні програми на первинному ринку можуть скласти гідну конкуренцію державній програмі "єОселя", - вважає Дмитрієва.

За її словами, станом на кінець 2023-го і початок 2024 року, близько 30% загальної кількості виданих іпотек на первинному ринку припадає на загальні програми банків і девелоперів, а середня вартість квартири, придбаної за цими програмами, становить від 2 млн грн до 3 млн грн, сума першого внеску - від 30% вартості житла. Понад 80% іпотечних угод оформлено терміном до 20 років, лише 20% угод - іпотека до 10 років. Потенційні клієнти розглядають житло в ЖК економ- і комфорт-класу, з готовністю від 50%. Найбільш популярні одно- і двокімнатні квартири площею від 45 до 70 кв. м. Понад 90% оформлених іпотечних угод припадає на Київ, активно розвивається іпотека у Львові, Кам'янець-Подільському, Луцьку.

За її словами, ще однією перевагою іпотеки на первинному ринку є те, що сума кредиту фіксується в гривні на момент укладення угоди, а у разі зміни курсу національної валюти залишок кредиту не перераховується.

Дмитрієва навела приклад типової іпотечної угоди за спільними програмами банків і девелоперів, укладеної на 20 років (квартира в столичному ЖК комфорт-класу).

Квартира площею близько 70 кв. м коштуватиме позичальнику 2,5 млн грн, перший внесок становитиме 750 тис. грн за умови сплати 30% повної вартості будинку. Сума кредиту - 1,75 млн грн, разова банківська комісія за надання кредиту передбачена в розмірі 1,99% від суми кредиту (тобто 34 825 грн), а щомісячний платіж за кредитом становитиме у середньому 21 тис. грн (водночас розмір відсоткової ставки може залежати від умов співпраці та девелопера).

"Розвиток іпотеки саме на первинному ринку є важливим не лише з огляду на ціну для покупця (придбання житла на стадії зведення обійдеться в середньому на 30% дешевше), а й стимулюватиме розвиток будівництва, як однієї з ключових галузей економіки країни", - підсумувала Олена Дмитрієва.

Банк "Глобус" зареєстровано 2007 року. Станом на жовтень 2023 року регіональна мережа налічує 31 відділення. Банк є лідером із кредитування придбання житла на первинному ринку - за останні п'ять років банк профінансував 2500 іпотечних кредитів на 2 млрд грн. У квітні 2023 року банк відновив програми з іпотечного кредитування; банк уклав 15 партнерських програм із девелоперами, відновлено акредитацію об'єктів житлового будівництва в Києві, Львові, Харкові, Вінниці, Київській області, Луцьку, Кам'янці-Подільському та ін.

За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сільнягіна, яка опосередковано володіє 100%. Також опосередковано частками статутного капіталу банку володіють Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%).

Згідно з даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 24-те місце (9,07 млрд грн) серед 60 банків у країні.