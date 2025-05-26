Обсяг іпотечного кредитування в Україні в березні зменшився на 14,2% до лютого - НБУ

Банки України в березні 2025 року видали 427 іпотечних кредитів на суму 794,6 млн грн, що на 14,2% менше, ніж у лютому, коли було видано 516 кредитів на 926,2 млн грн, свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України (НБУ).

"Триває перебудова програми, тож зростання портфеля іпотечних кредитів дещо уповільнилося, однак ця перебудова необхідна для подальшого розвитку ринку", - прокоментував результати Нацбанк.

Згідно із даними центробанку, порівняно з березнем 2024 року обсяг виданих кредитів зменшився на 44,8%.

Як уточнює НБУ, з 39 опитаних банків іпотечні кредити в березні видавали 13 фінустанов. Більшість угод укладали на первинному ринку житла: 232 у березні на суму 436,5 млн грн проти 262 у лютому на суму 480 млн грн.

На вторинному ринку житла було укладено 195 угод на 358,1 млн грн, тоді як в лютому – 254 на 445,7 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка в березні дещо знизилась – до 8,0% річних із 8,06% у лютому.

Дані опитування свідчать, що найбільше кредитів у березні видано в Києві та Київській області - 240 на 483 млн грн (36% загального обсягу). Далі йдуть Івано-Франківська область – 23 кредити на 39 млн грн, Львівська – 20 на 42 млн грн та Волинська область – 13 на 24 млн грн.