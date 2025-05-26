Інтерфакс-Україна
Економіка
19:42 26.05.2025

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в березні зменшився на 14,2% до лютого - НБУ

2 хв читати
Обсяг іпотечного кредитування в Україні в березні зменшився на 14,2% до лютого - НБУ

Банки України в березні 2025 року видали 427 іпотечних кредитів на суму 794,6 млн грн, що на 14,2% менше, ніж у лютому, коли було видано 516 кредитів на 926,2 млн грн, свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України (НБУ).

"Триває перебудова програми, тож зростання портфеля іпотечних кредитів дещо уповільнилося, однак ця перебудова необхідна для подальшого розвитку ринку", - прокоментував результати Нацбанк.

Згідно із даними центробанку, порівняно з березнем 2024 року обсяг виданих кредитів зменшився на 44,8%.

Як уточнює НБУ, з 39 опитаних банків іпотечні кредити в березні видавали 13 фінустанов. Більшість угод укладали на первинному ринку житла: 232 у березні на суму 436,5 млн грн проти 262 у лютому на суму 480 млн грн.

На вторинному ринку житла було укладено 195 угод на 358,1 млн грн, тоді як в лютому – 254 на 445,7 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка в березні дещо знизилась – до 8,0% річних із 8,06% у лютому.

Дані опитування свідчать, що найбільше кредитів у березні видано в Києві та Київській області - 240 на 483 млн грн (36% загального обсягу). Далі йдуть Івано-Франківська область – 23 кредити на 39 млн грн, Львівська – 20 на 42 млн грн та Волинська область – 13 на 24 млн грн.

 

Теги: #іпотека #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 20.05.2025
Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" запустило українськомовну версію інформаційного випуску "Економічний моніторинг"

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" запустило українськомовну версію інформаційного випуску "Економічний моніторинг"

08:54 20.05.2025
Приват, Ощад, Укрексім, Райффайзен та mono отримали найбільший чистий прибуток у І кв.-2025

Приват, Ощад, Укрексім, Райффайзен та mono отримали найбільший чистий прибуток у І кв.-2025

21:43 16.05.2025
Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

10:54 12.05.2025
Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

19:21 27.04.2025
У тиждень Великодня пасажиропотік зменшився на 20% - дані Держприкордонслужби

У тиждень Великодня пасажиропотік зменшився на 20% - дані Держприкордонслужби

18:59 27.03.2025
Фокус державної іпотеки має бути на людях із невисоким рівнем доходів – Мецгер

Фокус державної іпотеки має бути на людях із невисоким рівнем доходів – Мецгер

15:47 27.03.2025
Необхідно розділити іпотеку і субсидії на житло для українців, що повертаються з-за кордону – думка

Необхідно розділити іпотеку і субсидії на житло для українців, що повертаються з-за кордону – думка

11:47 27.03.2025
"єОселя" має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова

"єОселя" має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова

11:19 27.03.2025
Україна має до середини року затвердити стратегію розвитку іпотеки – Рожкова

Україна має до середини року затвердити стратегію розвитку іпотеки – Рожкова

11:57 05.02.2025
Кожна десята пільгова іпотека з початку року видана ВПО - "Укрфінжитло"

Кожна десята пільгова іпотека з початку року видана ВПО - "Укрфінжитло"

ВАЖЛИВЕ

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

ОСТАННЄ

Бізнес закликав Кабмін відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин

Експорт зерна у травні просів удвічі порівняно з травнем-2024 – Мінагрополітики

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

"ТАС Агро" у сезоні-2025 відвів під ярі сільгоспкультури на 40 тис. га

ДТЕК за останній тиждень відновив електропостачання майже 115 тис. абонентів у чотирьох областях

Приват, Ощад і А-Банк стали лідерами приросту активних карток у І кв.-2025, у mono перше скорочення – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Україна найближчим часом може розпочати імпортувати газ по Трансбалканському коридору

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА