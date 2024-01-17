Економіка

11:58 17.01.2024

"Укренерго" попереджає про 5% дефіциту в енергосистемі, закликає економити

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"Укренерго" попереджає про 5% дефіциту в енергосистемі, закликає економити

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" попереджає про наявність протягом дня, з 8:00 до 20:00, дефіциту в енергосистемі на рівні приблизно 5%.

Як зазначено в повідомленні компанії в телеграм-каналі в середу, причиною цього є відчутне похолодання, через яке стрімко зростає споживання е/е, а електростанціям важко також швидко збільшити її виробництво (у вівторок дефіцит прогнозувався на рівні 1% - ЕР).

"Укренерго" зазначила, що наразі електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, але ресурси електростанцій обмежені, зокрема через відновлювані роботи на ТЕС після масованих атак минулої зими. Крім того, ресурси ГЕС не можуть використовуватися безперервно, потрібен час для їх поповнення.

Тому, як і раніше, споживачів закликають до ощадливості й раціонального розподілу користування електроприладами.

В "Укренерго" уточнили, що протягом доби в аварійний ремонт вийшли два блоки теплових електростанцій, повернуто в роботу після ремонту один блок.

Імпорт електроенергії зріс на 9% - до 3764 МВт-год і здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови. Експорту немає майже два тижні.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 380 населених пунктів.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, через негоду залишаються без світла 10 населених пунктів у Кіровоградській області, низка споживачів без світла і газу в Харкові після вчорашнього ракетного удару.

 

Теги: #дефіцит #енергосистема

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