Економіка

17:23 16.01.2024

"Укртрансгаз" планує інвестувати в розвиток газосховищ у 2024р. 1 млрд грн

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"Укртрансгаз" планує інвестувати в розвиток газосховищ у 2024р. 1 млрд грн

АТ "Укртрансгаз" планує інвестувати в розвиток сховищ природного газу в 2024 році 998,277 млн грн відповідно до плану розвитку газосховищ на 2024-2033 роки, затвердженого Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні у вівторок.

"Ми рухаємося в напрямку до 100-відсоткового виконання інвестиційних програм загалом", - заявив на засіданні голова "Укртрансгазу" Роман Малютін.

За його словами, затверджений план передбачає реконструкцію та будівництво об'єктів основних засобів технологічних процесів у системі зберігання газу, розвиток об'єктів безпеки критичної інфраструктури, включно з кібербезпекою, а також інформаційних технологій.

Відповідно до документа, компанія має намір вкласти цього року 472,355 млн грн - в експлуатацію газосховищ, 415,988 млн грн - у розвиток підземних сховищ газу, 66,442 млн грн - у модернізацію та закупівлю транспортних засобів, спеціальних машин і механізмів, 27,413 млн грн - у придбання приладів діагностики та обстеження та інших приладів і 16,079 млн грн - у будівлі виробничого та адміністративного призначення.

Загалом план розвитку газосховищ на 2024-2033 роки "Укртрансгазу" передбачає вкладення 14 млрд 534,148 млн грн.

 

Теги: #укртрансгаз #газосховища

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