Економіка

12:18 23.01.2023

"Укртрансгаз" оновлює магістральний газопровід, що підвищить ефективність роботи одного із ПСГ на заході країни

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"Укртрансгаз" оновлює магістральний газопровід, що підвищить ефективність роботи одного із ПСГ на заході країни

Оператор газосховищ України АТ "Укртрансгаз" оновлює магістральний газопровід, що дозволить обирати та реалізовувати технологічні режими роботи західноукраїнських підземних сховищ газу (ПСГ) у новому форматі, повідомила компанія у телеграм-каналі у понеділок.

"Оновлений газопровід дозволить максимізувати ефективність роботи сусіднього ПСГ, безпосередньо задіяного у міжнародних постачаннях палива та зберіганні газу іноземних трейдерів у режимі "митного складу", - зазначено у повідомленні.

Крім того, як зазначили в "Укртрансгазі", оновлений газопровід посилить переваги при плануванні нових, нестандартних та дієвих режимів роботи мережі підземних газосховищ у регіоні, а також дозволить економити природний газ та захищати довкілля від викидів під час підготовки об'єктів мережі ПСГ до планових ремонтів.

"Ремонтні роботи на газопроводі можна назвати наймасштабнішими за півстоліття його експлуатації. "Укртрансгаз" виконує їх самотужки: проєкт реалізують фахівці "Укргазпромбуду", - наголосили в компанії.

Наразі фахівці "Укргазпромбуду" вже демонтували близько 11 км газопроводу, очистили труби від застарілої ізоляції, провели візуально-оптичний та приладовий контроль газопроводу, виконали зворотний монтаж понад 6 км відновлених труб.

"Крім того, продовжуються роботи із надземними ділянками газопроводу, які проходять через природні перешкоди. На них також оновлюють антикорозійне покриття, ремонтують з'єднання та монтують додатковий крановий вузол на одній із ділянок ГТС", – уточнили в "Укртрансгазі".

У компанії планують завершити роботи у червні 2023 року.

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м) ), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олішевське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопоповське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське ПСГ (0,4 млрд куб. м), розташоване на тимчасово окупованій території.

Теги: #укртрансгаз #газопровід

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