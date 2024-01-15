Кабмін призначив службове розслідування щодо голови КРАІЛ Рудого

Кабінет Міністрів призначив службове розслідування щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Зокрема, згідно з розпорядженням №25 від 12 січня, з метою виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) уряд призначив службове розслідування щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Рудого.

Національне агентство з питань державної служби визначено органом, відповідальним за організацію проведення службового розслідування. Згідно з розпорядженням, службове розслідування мають провести протягом двох місяців.

Як повідомлялося, раніше голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол щодо прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача, що стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Також зазначалося, що НАЗК запросило прем'єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений строк і не повідомив про причини неявки, у зв'язку з чим відомство направило протокол для розгляду до суду. Крім того, у відомстві повідомляли, що 5 січня 2024 року склали також протокол стосовно голови КРАІЛ Рудого.

Пізніше у прем'єр-міністра заявили, що Шмигаль не розголошував ніякої інформації про викривача, а заяву Новікова назвали маніпуляцією. Також міністр юстиції Денис Малюська заявив, що протокол НАЗК щодо Шмигаля маю вкрай низьку юридичну якість і є голослівним звинуваченням.

Водночас голова КРАІЛ Рудий заявив, що оскаржить у суді протокол НАЗК.