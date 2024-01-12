Споживання е/е стрімко зростає, "Укренерго" закликає населення зменшити кондиціонування, а бізнес - прибрати гірлянди

До вечора п'ятниці споживання е/е через похолодання стрімко зростає і загрожує стабільності роботи енергосистеми, повідомила НЕК "Укренерго".

У телеграм-каналі вона пояснила, що в четвер, коли було потепління, і в п'ятницю вдень, коли домашні СЕС покривали енергоспоживання своїх власників, балансувати енергосистему було легше. Наразі споживання знову зростає, бо сонця вже немає, а мороз посилюється. При цьому у вихідні синоптики обіцяють іще більше похолодання.

Тож споживачів наполегливо просять зменшити використання кондиціонерів та обігрівачів для опалення приміщення, не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосос і бойлер, вимикати світло в порожніх приміщеннях. Особливо це актуально в ранкові та вечірні години, акцентує увагу НЕК.

"Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: достатньо зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів. Та прибрати, нарешті, новорічні гірлянди", - зазначило "Укренерго".