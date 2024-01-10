Економіка

11:58 10.01.2024

Попит на ввезені в Україну вживані іномарки у 2023 р. скоротився на 45% - "Укравтопром"

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Попит на ввезені в Україну вживані іномарки у 2023 р. скоротився на 45% - "Укравтопром"

Первинні реєстрації ввезених в Україну з-за кордону уживаних легкових автомобілів у 2023 році скоротилися на 45% проти 2022 року - до 214,4 тис. од., повідомила асоціація "Укравтопром".

"Водночас така кількість уперше зареєстрованих уживаних машин у 3,5 раза перевищила річний обсяг ринку нових легковиків", - констатується в повідомленні асоціації.

За її даними, найбільша частка в сегменті ввезених уживаних іномарок належала бензиновим авто - 45%, далі йдуть дизельні - 33%, електромобілі - 14%, авто з ГБО -5% і гібриди - 3%.

П'ятірку лідерів сформували Volkswagen Golf (16,123 тис. од.), Renault Megane (14,392 тис. од.), Skoda Octavia (10,261 тис. од.), Volkswagen Passat (8,543 тис. од.) і Nissan Leaf (5,19 тис. од.).

До десятки цього ринку також увійшли Ford Focus - 4,646 тис. од., Nissan Qashqai - 4,339 тис. од., Volkswagen Touran - 4,181 тис. од., Volkswagen Tiguan - 4,0,0 тис. од. Volkswagen Tiguan - 4,075 тис. і Audi A4 - 3,94 тис. од.

Середній вік старих авто, які перейшли у 2023 році на українські номери, - 10 років.

Як повідомлялося з посиланням на дані "Укравтопрому", українці 2022 року зареєстрували 388,5 тис. ввезених уживаних легкових іномарок, що майже на чверть менше, ніж роком раніше, але вдесятеро більше за ринок нових легкових авто.

До п'ятірки найпопулярніших марок входили Volkswagen, Renault, Ford, Opel та Skoda.

В Україні з 6 квітня до 1 липня 2022 року діяв пільговий режим увезення вживаних іномарок, протягом якого в країну було ввезено майже 237 тис. таких транспортних засобів.

Теги: #попит #іномарки

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