Економіка

11:17 10.01.2024

Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13% - Мінсоцполітики

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Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13% - Мінсоцполітики

Пенсії у 2024 році буде проіндексовано, за попередніми розрахунками, на 13%, повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак.

"На 2024 рік у нас також передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%", - сказала Марчак в ефірі національного телемарафону в середу.

За її словами, таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу інфляції.

 

Теги: #пенсії #індексація

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