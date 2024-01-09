Через похолодання споживання електроенергії в Україні зростає, це збільшує ризик аварій - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що через зниження температури споживання електроенергії стрімко зростає, що збільшує ризик аварій у системі.

"Останні обстріли не завдали суттєвої шкоди українській енергетичній системі. Ситуація контрольована, є запас міцності, планові відключення не передбачаються. Але у зв'язку з низькими температурами споживання електроенергії стрімко зростає. Сьогодні станом на ранок воно на 6% перевищило вчорашні показники. Додаткові навантаження збільшують ризик аварій", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

У зв'язку з цим прем'єр зазначив, що країна потребує солідарної економії з боку всіх українців.

Зокрема, на час холодів енергетики закликають громадян знизити споживання за рахунок вимкнення потужних електроприладів, а бізнес - за рахунок знеструмлення вивісок, банерів і вітрин. "Це дасть змогу заощадити до 200-400 МВт, що дорівнює декільком блокам теплогенерації. І це наразі критично необхідно нашій енергосистемі", - наголосив Шмигаль.