Економіка

20:32 08.01.2024

Енергосистема продемонструвала певний запас міцності для роботи в умовах значного зниження температури

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Енергосистема продемонструвала певний запас міцності для роботи в умовах значного зниження температури

Енергосистема України продемонструвала певний запас міцності для проходження знижених температур і працює стабільно, проте економія електроенергії наразі для уникнення відключень надалі залишається важливою, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогоднішній день ми проходимо навіть без аварійної допомоги, яку час від часу запитуємо, щоб забалансувати енергосистему. Навіть за таких низьких температур ми справляємося власними силами, тому певний запас міцності все-таки є, але він не такий великий, як хотілося б, тому ми продовжуємо закликати наших громадян дбайливо споживати електроенергію наступні кілька днів, щоб не допустити відключень", - сказав Кудрицький в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Водночас він зазначив, що на відміну від грудня, коли "Укренерго" кілька разів просила аварійну допомогу в сусідніх країн для збалансування попиту та пропозиції, хоча він був теплішим за січень, "нині у роботі більше теплової генерації, яка працює на вугіллі або газі, і також більш активно залучаються ГЕС".

"Ці два види генерації ситуацію наразі балансують. Але ресурс тих самих гідростанцій не можна використовувати в інтенсивних режимах довго, їх вистачає, як правило, на кілька днів, тому ми до цього ресурсу ставимося дбайливо. І тому, чим більше ми заощадимо електрики, тим краще ми зможемо пройти період похолодань", - пояснив голова системного оператора.

Він зазначив, що економія е/е населенням має певний позитивний вплив на енергосистему.

"Ефект від економії ми оцінюємо в 1-2 до 3 стандартних енергоблоків теплової генерації. Це 200-400 МВт. Це доволі суттєво для нас, тому що дефіцит, про який ми інколи говоримо, якраз і становлять кілька сотень МВт, тому без економії було б важче", - наголосив Кудрицький.

Він також додав, що "Укренерго" повністю забезпечена ремонтними бригадами, яких у неї біля 100 і до яких входять 1 500 мотивованих працівників компанії, "готових відновлювати енергопостачання настільки швидко, наскільки це можливо".

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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