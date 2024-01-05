"Метінвест" передав 3 штурмовій бригаді ЗСУ системи РЕБ на 11 млн грн і має намір продовжувати постачання

Гірничо-металургійна група "Метінвест" передала 3 окремій штурмовій бригаді Збройних сил України системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) на 11 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії, 3 окрема штурмова бригада ЗСУ отримала 100 купольних підсилювачів сигналу, а також системи РЕБ, які потрібні, щоб глушити ворожі дрони, загальна вартість обладнання - понад 11 млн грн.

"Не тільки ми освоїли стратегію боротьби із застосуванням дронів, росіяни теж дуже активно їх використовують. Обман та виведення цих БПЛА з ладу – наше головне завдання. "Метінвест" уже почав виробляти макети військової зброї, які беруть на себе ворожі удари. А завдяки системам РЕБ бійці будуть у більшій безпеці", - пояснює керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

При цьому наголошується, що "Метінвест" планує й надалі передавати воїнам іще більше систем РЕБ, щоб убезпечити від російських дронів техніку та життя захисників.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".