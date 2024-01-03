Економіка

12:49 03.01.2024

Незважаючи на російські ракетні удари, енергосистема України залишається збалансованою - Шмигаль

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Незважаючи на російські ракетні удари, енергосистема України залишається збалансованою - Шмигаль

Незважаючи на те, що останній російський ракетний удар завдав шкоди енергетичним об'єктам у Київській області, ураження не є критичним. Українська енергетика знову витримує тест на міцність, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Енергосистема залишається збалансованою, дефіциту потужності не спостерігається, графіки планових відключень не застосовуються. Електропостачання в Київській області відновлено для всіх родин", - заявив Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Він також наголосив, що влада докладе всіх зусиль, щоб постраждалі внаслідок російських атак мали змогу відремонтувати своє житло, а за потреби - придбали нове.

"Для цього є дієві інструменти. Зокрема, програма «єВідновлення»", - нагадав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що на ремонт житла торік держава виплатила громадянам 2,2 млрд грн.

"Тепер відкрито можливість використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості. Це опція для людей, квартири яких були дощенту зруйновані. Цього року українці також зможуть отримати кошти за ремонти, які вони вже зробили раніше", - додав він.

Теги: #енергетика #шмигаль

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