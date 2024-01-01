Економіка

09:44 01.01.2024

В Україні мінімальна зарплата підвищилася до 7,1 тис. грн із 1 січня 2024 року

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В Україні мінімальна зарплата підвищилася до 7,1 тис. грн із 1 січня 2024 року

В Україні з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата підвищилася до 7,1 тис. грн.

Зокрема, відповідно до закону "Про державний бюджет на 2024 рік", який набув чинності з 1 січня, мінімальна заробітна плата підвищилася з 6,7 тис. до 7,1 тис. грн, а погодинна мінімальна зарплата підвищилася до 42,6 грн.

Також із 1 січня загальний показник прожиткового мінімуму зріс із 2589 грн до 2920 грн. Для дітей до шести років прожитковий мінімум тепер становить 2563 грн, для дітей від шести до вісімнадцяти років - 3196 грн, для працездатних осіб - 3023 грн, для осіб, які втратили працездатність, - 2361 грн.

Теги: #зарплата #підвищення #мінімальна

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