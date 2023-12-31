Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, у нічні години після тривалої перерви планують експорт електроенергії до Молдови, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням про ситуацію в енергосистемі в телеграм-каналі, у резерві перебувають чотири блоки ТЕС, які можуть бути задіяні в роботі в разі потреби.

Також у нічні години після відсутності понад місяць передбачається експорт у Молдову. Міненерго не зазначає його обсягу, інформація про нього також не відображається на сайті ENTSO-E. Водночас на 16% знизився імпорт електроенергії порівняно із суботою - до 11 600 МВт-год.

Водночас міністерство повідомило, що на Донеччині енергетики частково заживили ТЕС, яка напередодні зазнала масованих ворожих обстрілів.

Але, як зазначає Міненерго, водночас під обстріл потрапила бригада енергетиків, яка ремонтувала повітряну лінію 110 кВ, пошкоджену під час обстрілу прифронтової ТЕС. На щастя, постраждалих немає.

Повітряні лінії обленерго 10 кВ було пошкоджено також у Чернігівській області внаслідок кількох ворожих обстрілів. Це призвело до одночасного відключення понад 3800 споживачів у 9 населених пунктах.

Як повідомлялося, у суботу ввечері було зупинено генерацію е/е прифронтової ТЕС ДТЕК через черговий обстріл, якого вона зазнала, і серйозне пошкодження обладнання. ТЕС була атакована російськими агресорами за останні два місяці більше десятка разів.