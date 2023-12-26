"Метінвест" у 2023 р. розпочав виробництво 25 нових видів продукції

Металургійні підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" у 2023 році в Україні розпочали виробництво 25 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством - комбінатом "Запоріжсталь", який освоїв випуск 14 нових продуктів.

Згідно з пресрелізом групи у вівторок, незважаючи на російське повномасштабне вторгнення, що триває в Україні вже майже два роки, "Метінвест" залишається економічною і промисловою опорою країни. Підприємства групи налагодили випуск нової продукції, зокрема частково компенсували виробництво активів у тимчасово окупованому Маріуполі.

Найбільше нових продуктів освоєно в сегменті напівфабрикатів, гарячекатаного рулонного і сортового прокату (по сім), а також холоднокатаного й оцинкованого рулонного прокату (по два). Левова частка нової продукції припала на комбінати "Запоріжсталь" і "Каметсталь". Два нових види продуктів освоїв виробник оцинкованого прокату групи - завод "Юністіл".

При цьому уточнюється, що за напівфабрикатами комбінат "Запоріжсталь" почав випуск слябів різних розмірів з марок сталі S235, S275, S355. Ця продукція поставляється на європейські активи "Метінвесту", де з неї виготовляють гарячекатаний товстий лист і рулони. Своєю чергою "Каметсталь" освоїла виробництво двох видів квадратної заготовки - безперервнолитої та гарячекатаної - з нових марок сталі та з підвищеними вимогами до структури й властивостей. Тепер комбінат використовує такі напівфабрикати для власного виробництва сортового прокату і катанки, а також постачає їх клієнтам в Україні та Європі.

У сортаменті "гарячекатаний, холоднокатаний і оцинкований рулон і лист" "Запоріжсталь" почала випуск семи видів прокату для будівельної та машинобудівної галузей за європейськими, американськими та українськими стандартами. Зокрема, комбінат налагодив виробництво рулонної продукції марки S355J2 за європейським стандартом EN 10025-2 і його українським аналогом ДСТУ EN 10025-2. Продукція пройшла випробування й отримала підтвердження відповідності від міжнародного центру сертифікації. Гарячекатаний прокат зі сталі S355J2 запорізького виробництва вже успішно постачають до Польщі, Румунії та інших європейських країн.

Крім того, "Запоріжсталь" цього року освоїла виробництво холоднокатаного рулону з конструкційних марок сталі S320GD і S350GD, призначеного для оцинкування. Раніше такий напівфабрикат для нанесення захисного покриття поставляв ММК ім.Ілліча. Налагодження випуску цієї продукції на "Запоріжсталі" надало змогу "Юністілу" відновити виготовлення і постачання конструкційного оцинкованого рулону, який використовується у виробництві будівельних металоконструкцій.

У пресрелізі наголошується, що кооперація "Запоріжсталі" і "Юністіла" посилилася і за рахунок іншого напряму співпраці. У 2023 році в цеху холодної прокатки комбінату завершився процес освоєння технології різання оцинкованих рулонів на листи, що дало змогу значно збільшити обсяги реалізації такої продукції на внутрішньому ринку.

Щодо сортового прокату новинки освоїв комбінат "Каметсталь" - підприємство розпочало виробництво сталевих помольних куль діаметром 25 і 100 мм, а також профілю СВП27 для гірничо-металургійного комплексу. Також комбінат випустив два види катанки - діаметром 7,5 мм з марки SAE 1008 за американським стандартом і з європейської сталі С80D2 діаметром 8 мм. Вироби використовуються для перетяжки в дріт, виготовлення канатів і метизної продукції.

"Каметсталь" також почала виробництво арматури діаметром 36 мм класу А500С. Такий прокат затребуваний під час реалізації відповідальних будівельних та інфраструктурних проєктів і застосовується для зведення мостів, укриттів і багатоповерхових споруд. А для підприємств машинобудівної галузі металургійний комбінат налагодив серійне виготовлення гарячекатаного круглого прокату діаметром 42 мм, використовуваного для створення деталей і конструктивних елементів механізмів і машин.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".